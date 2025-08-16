Senin Ne Detoksuna İhtiyacın Var?
Senin vücuduna ne iyi gelir? Vücuduna ve sana iyi gelecek detoks bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıtlar vermek ve sonucunu uygulamak. Hazırsan hadi başlıyoruz!
1. Günde ne kadar su tüketiyorsun?
2. Güne başlar başlamaz hangisini içersin?
3. Su içmeyi sık sık unutur musun?
4. Su içmek için hatırlatıcı bir uygulama kullanıyor musun?
5. Spordan sonra hangi içeceği içiyorsun genelde?
6. Yazın sıcağında serinlemek için hangi içeceği tercih edersin?
7. Peki ne kadar sık gazlı içecek tüketiyorsun?
8. Peki günde kaç öğün yiyorsun?
Kombucha detoksu!
Bitki çayı detoksu!
Su detoksu!
