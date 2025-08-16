onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Senin Ne Detoksuna İhtiyacın Var?

etiket Senin Ne Detoksuna İhtiyacın Var?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.08.2025 - 13:01

Senin vücuduna ne iyi gelir? Vücuduna ve sana iyi gelecek detoks bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıtlar vermek ve sonucunu uygulamak. Hazırsan hadi başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Günde ne kadar su tüketiyorsun?

2. Güne başlar başlamaz hangisini içersin?

3. Su içmeyi sık sık unutur musun?

4. Su içmek için hatırlatıcı bir uygulama kullanıyor musun?

5. Spordan sonra hangi içeceği içiyorsun genelde?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yazın sıcağında serinlemek için hangi içeceği tercih edersin?

7. Peki ne kadar sık gazlı içecek tüketiyorsun?

8. Peki günde kaç öğün yiyorsun?

Kombucha detoksu!

Kombucha detoksu!

Sen zaten yeterince su içiyorsun bu yüzden biraz daha farklı bir detoks yapabilirsin. Bağırsak sağlığını desteklemek, sindirimini düzenlemek ve bağışıklığını güçlendirmek için probiyotik içecekler odaklı bir detoks sana çok faydalı olur. Kombucha, kefir, fermente probiyotik içecekler, vücuduna hem yenilenme hem de enerji kazandıracak!

Bitki çayı detoksu!

Sindirimini rahatlatmak, şişkinliği gidermek ve bağışıklığını güçlendirmek için bitki çayları odaklı bir detoksa ihtiyacın var. Rezene, papatya, yeşil çay, adaçayı ve ıhlamur gibi çayları gün içine yayarak hem sıvı ihtiyacını karşılayabilir hem de vücudunu rahatlatabilirsin!

Su detoksu!

Senin vücudunun en çok ihtiyacı olan şey, temizlenmek ve yenilenmek için bol su! Su tüketimin fena değil ama metabolizmanı hızlandırmak, cildini canlandırmak ve enerjini artırmak için düzenli bir su detoksu sana çok iyi gelir. Limon, salatalık, nane gibi doğal aromalarla suyunu zenginleştirerek bu süreci hem daha keyifli hem de daha etkili hale getirebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın