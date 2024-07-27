Senin Kalbini Kim Kırıyor?
Senin Kalbini Kim Kırıyor?
Kimi zaman yaşadığımız durumlar, kimi zaman da insanlar kalbimizi kırar. Senin kalbini kim kırıyor? Öğrenmek ister misin?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlara karşı ne kadar sabırlısın?
4. Birine kırıldığında direkt söyler misin?
5. En son ne zaman kalbin kırıldı hatırlıyor musun?
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6. Peki kalbini kıran kişiye ikinci bir şans verir misin?
7. Sevdiğin insandan hiç darbe yedin mi?
8. Karşındaki insanda hangi özelliğin olmaması gerekiyor?
9. Kalbin kırıldığında ne yaparsın?
10. Son olarak güvendiğin kaç kişi var?
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Senin kalbini sevgilin kırıyor!
Senin kalbini ailen kırıyor!
Senin kalbini arkadaşların kırıyor!
Senin kalbini yine sen kırıyorsun!
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