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Senin Kalbinde Birine Yer Var mı?

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Senin Kalbinde Birine Yer Var mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 13:01

“Aşk bana göre mi?” sorusu, insanın beklentilerini yansıtır. Kimi için aşk, tutkulu bir macera, kimisi için ise sakin ve güvenli bir limandır. Aşkın hayatında yer alıp almayacağı, senin buna hazır olup olmamana ve bu duyguyu kabul etmeye istekli olmana bağlıdır. Sevgi, iyileşme ve anlam bulma yolunda güçlü bir etkendir. Aşk ve sevebilme kapasitesi, insanın yaşadığı tecrübelerden etkilenir. Geçmişteki acılar ve güvensizlikler, “Artık sevebilir miyim?” sorusunu düşündürür. Peki senin kalbinde birine yer kaldı mı? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman ilişkin vardı?

4. Hiç gerçekten aşık oldun mu?

5. Seni hangi kelime tanımlar?

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6. Senin için sadakat nedir?

7. Söyle bakalım senin unutamadığın biri var mı?

8. Sence aşkın ömrü var mıdır?

8. Sence aşkın ömrü var mıdır?

9. Senin için öncelik nedir?

10. Hayatına giren insanları kıyasladığın hala unutamadığın ve özlediğin bir eski sevgilin var mı peki?

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Senin kalbinde kocaman bir yer var!

Senin kalbinde kocaman bir yer var.Sevmek güzeldir, sevilmek ise kalbi büyüten, ruhu hafifleten bir armağandır. Hayat seni kimi zaman zorlasa da, sevmeye olan inancını kaybetmemen, ne kadar güçlü ve kocaman bir yüreğe sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü senin kalbin, her şeye rağmen sevgiye açık kalmayı seçen nadir bir mücevher gibi parlıyor. Birine değer vermekten, hislerini paylaşmaktan korkmuyorsun. Sevgi, bazen bir gülüş, bazen bir dokunuş, bazen de yalnızca var olduğunu hissettirmek kadar basit bir şeydir. Sen bunu anlıyorsun ve yaşatıyorsun. Sevmek, sadece mutlu anları paylaşmak değildir; zor zamanlarda destek olmak, yeri geldiğinde sabırla beklemek, güvenle yanında durabilmektir. Senin kalbin bunları yapabilecek kadar güçlü, kararlı ve cesur. Sevilmeye gelince, sen buna her zaman layıksın. Bazen fark etmeyebilirsin, ama çevrendeki insanlar senin enerjini, sıcaklığını ve içtenliğini hissediyor. Bu yüzden, doğru kişi ya da doğru zaman geldiğinde, sevilmenin ne demek olduğunu tüm kalbinle yaşayacaksın. Çünkü sen sevildiğinde, yalnızca mutluluğu değil, huzuru da hisseden birisin. Unutma, sevgi sadece bir duygu değil, bir bağdır. Ve o bağ senin içinden, ruhunun en derinlerinden çıkar. Kalbini açık tutmaktan korkma, çünkü bu dünyada gerçek sevgi, senin gibi bir kalbe ihtiyaç duyar. Sen varsan, sevgi de hep var olacak. Senin gibi bir kalp, hem sevmek hem de sevilmek için yaratılmış. Ve bir gün, tüm o sevgiyi paylaşacak doğru kişiyi bulduğunda, kalbinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlayacaksın.

Senin kalbinde sadece o kişiye yer var!

Senin kalbinde kocaman bir yer var, ama o yer öyle herkese açılacak bir kapı değil. Orası, yalnızca bir kişiye ait. O özel kişi... Ruhunun derinliklerinde hissettiğin, kalbinin bir köşesinde hep ona sakladığın o yer, sadece ona emanet. Belki şimdilik hayatında değil ya da yollarınız henüz kesişmedi, ama sen onun varlığını kalbinde bir sır gibi saklıyorsun. O gelmezse, o eksik parça tamamlanmazsa, kalbini başka kimseye açmayacağını biliyorsun. Çünkü sen, sevginin sıradan bir his olmadığını, paylaşıldığında sonsuz bir anlam kazandığını düşünen birisin. Senin kalbin bir bekleyiş içinde. Aceleye getirilmeyen, rastgele bir duyguya boyun eğmeyen bir sabır bu. Çünkü sen biliyorsun ki, o kişi geldiğinde her şey yerli yerine oturacak. Hiçbir çaba, hiçbir zorlama gerekmeden, o kişi kalbine geldiğinde her şeyin doğal bir ahenkle uyum sağlayacağını hissediyorsun. Belki bu bekleyiş bazen seni yalnız hissettiriyor, bazen de sorgulamaya itiyor. Ama yine de vazgeçmiyorsun. Senin kalbin bir evi andırıyor, ama bu evin bir anahtarı var ve o anahtar sadece bir kişiye ait. O kişi gelene kadar, bu evin kapıları kapalı kalacak. Senin bekleyişin, umudun ve sevgiye olan inancın bu yüzden bu kadar anlamlı. Ve bu, seni diğer herkesten farklı ve özel kılıyor.

Senin kalbinde kimseye yer yok!

Senin kalbinde kimseye yer yok artık. Eskiden içinde coşkuyla atan, sevgiyle dolup taşan o kalp şimdi bir sessizliğe bürünmüş. Kapılarını sıkıca kapatmış, hatta belki kilitlemiş. Belki yaşadığın hayal kırıklıkları, belki de yitip giden umutlar, seni bu noktaya getirdi. O kapıyı bir daha açmak istemiyorsun. Çünkü içindeki o derin boşluğu kimsenin dolduramayacağına inanıyorsun. Aşk, bir zamanlar senin için her şeyken, şimdi belki de sadece uzak bir masaldan ibaret gibi geliyor. Artık aşkın varlığına dair inancını yitirmiş gibisin. Sanki o his, bir zamanlar kalbinde çiçekler açtırırken şimdi o çiçekler solmuş, yerini kuru bir sessizliğe bırakmış. Belki de aşk sana artık ağır geliyor. Çünkü onun yükünü taşırken hep yalnız kaldığını hissettin. Belki de verdiğin sevginin karşılığını hiçbir zaman tam anlamıyla alamadın. Ve bu yüzden kalbin, yavaş yavaş kendini bir zırhla kapladı. Şimdi orada, o derinliklerde, kimseye ulaşamayacağı bir yerde, sessizce varlığını sürdürüyor. Artık başkalarının vaat ettiği sevgiye inanmıyorsun. Çünkü o vaatlerin ne kadar kırılgan olduğunu gördün. Belki de aşk, sadece bir yanılgı gibi geliyor sana; güzel sözlerle süslenmiş ama sonu hep hüsranla biten bir masal. Şimdi kalbinde sadece bir dinginlik var. Belki bu dinginlik seni koruyor, belki de seni yalnızlığa mahkûm ediyor. Ama bu, senin seçimin. Ve bu seçim, yaşadıklarının doğal bir sonucu.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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