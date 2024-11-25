Senin Kalbinde Birine Yer Var mı?
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Senin Kalbinde Birine Yer Var mı?
“Aşk bana göre mi?” sorusu, insanın beklentilerini yansıtır. Kimi için aşk, tutkulu bir macera, kimisi için ise sakin ve güvenli bir limandır. Aşkın hayatında yer alıp almayacağı, senin buna hazır olup olmamana ve bu duyguyu kabul etmeye istekli olmana bağlıdır. Sevgi, iyileşme ve anlam bulma yolunda güçlü bir etkendir. Aşk ve sevebilme kapasitesi, insanın yaşadığı tecrübelerden etkilenir. Geçmişteki acılar ve güvensizlikler, “Artık sevebilir miyim?” sorusunu düşündürür. Peki senin kalbinde birine yer kaldı mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman ilişkin vardı?
4. Hiç gerçekten aşık oldun mu?
5. Seni hangi kelime tanımlar?
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6. Senin için sadakat nedir?
7. Söyle bakalım senin unutamadığın biri var mı?
8. Sence aşkın ömrü var mıdır?
9. Senin için öncelik nedir?
10. Hayatına giren insanları kıyasladığın hala unutamadığın ve özlediğin bir eski sevgilin var mı peki?
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Senin kalbinde kocaman bir yer var!
Senin kalbinde sadece o kişiye yer var!
Senin kalbinde kimseye yer yok!
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