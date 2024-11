Senin Kalbinde Birine Yer Var mı?

Senin kalbinde kocaman bir yer var, ama o yer öyle herkese açılacak bir kapı değil. Orası, yalnızca bir kişiye ait. O özel kişi... Ruhunun derinliklerinde hissettiğin, kalbinin bir köşesinde hep ona sakladığın o yer, sadece ona emanet. Belki şimdilik hayatında değil ya da yollarınız henüz kesişmedi, ama sen onun varlığını kalbinde bir sır gibi saklıyorsun. O gelmezse, o eksik parça tamamlanmazsa, kalbini başka kimseye açmayacağını biliyorsun. Çünkü sen, sevginin sıradan bir his olmadığını, paylaşıldığında sonsuz bir anlam kazandığını düşünen birisin. Senin kalbin bir bekleyiş içinde. Aceleye getirilmeyen, rastgele bir duyguya boyun eğmeyen bir sabır bu. Çünkü sen biliyorsun ki, o kişi geldiğinde her şey yerli yerine oturacak. Hiçbir çaba, hiçbir zorlama gerekmeden, o kişi kalbine geldiğinde her şeyin doğal bir ahenkle uyum sağlayacağını hissediyorsun. Belki bu bekleyiş bazen seni yalnız hissettiriyor, bazen de sorgulamaya itiyor. Ama yine de vazgeçmiyorsun. Senin kalbin bir evi andırıyor, ama bu evin bir anahtarı var ve o anahtar sadece bir kişiye ait. O kişi gelene kadar, bu evin kapıları kapalı kalacak. Senin bekleyişin, umudun ve sevgiye olan inancın bu yüzden bu kadar anlamlı. Ve bu, seni diğer herkesten farklı ve özel kılıyor.