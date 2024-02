Senin kaderinde mutsuzluk mu var?

Senin kaderinde mutsuzluk var. Çünkü hayatı kendine sen mutsuzlaştırıyorsun. Hayatın senin için bir dizi mutsuzlukla dolu bir yoldan ibaret olduğunu düşünüyorsun. Ancak, belki de bu durumu değiştirebilecek tek kişi sensin. Hayatın karşına çıkardığı en ufak bir engelde, tüm dünyanı yıkıp atıyorsun. Bu, sanki her şeyin sonuymuş gibi hissettiriyor. Kendi iç dünyanda bir tür fırtına kopuyor ve bu fırtına her şeyi yerle bir ediyor. Bazen, kendi varlığından bile hoşlanmıyorsun. Kendini yalnız hissettiğin anlarda, sanki tüm dünya senin üzerine geliyormuş gibi hissediyorsun. Herkesi ve her şeyi bir kenara bırakıp, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Bu durum, senin için bir tür korunma mekanizması gibi görünse de aslında kendini daha da yalnız hissetmene neden oluyor. Hayatın sana sunduğu zorluklar ve olumsuzluklar karşısında kendini suçluyor ve bu durumdan kendini sorumlu tutuyorsun. Bu, sanki bir tür ceza gibi geliyor ve bu cezayı kendine veriyorsun. Ancak, belki de bu durumun asıl nedeni senin kendine karşı olan tavır ve bakış açın. Belki de kaderindeki mutsuzlukları sen kendi ellerinle oluşturuyorsun. Kendine karşı olan bu olumsuz bakış açını değiştirebilir ve hayatını daha pozitif bir şekilde yaşayabilirsin. Unutma, hayat senin elinde ve senin kaderini değiştirebilecek tek kişi sensin.