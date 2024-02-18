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Senin Kaderinde Mutsuzluk mu Var?

Senin Kaderinde Mutsuzluk mu Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.02.2024 - 11:01

Senin kaderinde mutsuzluk mu var?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatındaki en mutlu anı hatırlıyor musun?

4. Senin şu an neye ihtiyacın var?

4. Senin şu an neye ihtiyacın var?

5. Gelecekten br gün seç bakalım kendine!

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6. Sence bir insanı ne mutsuz eder?

6. Sence bir insanı ne mutsuz eder?

7. Küçükken kurduğun hayallerden kaç tanesine ulaştın?

8. Son burç grubunu seçer misin?

8. Son burç grubunu seçer misin?

Senin kaderinde mutsuzluk var!

Senin kaderinde mutsuzluk var. Çünkü hayatı kendine sen mutsuzlaştırıyorsun. Hayatın senin için bir dizi mutsuzlukla dolu bir yoldan ibaret olduğunu düşünüyorsun. Ancak, belki de bu durumu değiştirebilecek tek kişi sensin. Hayatın karşına çıkardığı en ufak bir engelde, tüm dünyanı yıkıp atıyorsun. Bu, sanki her şeyin sonuymuş gibi hissettiriyor. Kendi iç dünyanda bir tür fırtına kopuyor ve bu fırtına her şeyi yerle bir ediyor. Bazen, kendi varlığından bile hoşlanmıyorsun. Kendini yalnız hissettiğin anlarda, sanki tüm dünya senin üzerine geliyormuş gibi hissediyorsun. Herkesi ve her şeyi bir kenara bırakıp, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Bu durum, senin için bir tür korunma mekanizması gibi görünse de aslında kendini daha da yalnız hissetmene neden oluyor. Hayatın sana sunduğu zorluklar ve olumsuzluklar karşısında kendini suçluyor ve bu durumdan kendini sorumlu tutuyorsun. Bu, sanki bir tür ceza gibi geliyor ve bu cezayı kendine veriyorsun. Ancak, belki de bu durumun asıl nedeni senin kendine karşı olan tavır ve bakış açın. Belki de kaderindeki mutsuzlukları sen kendi ellerinle oluşturuyorsun. Kendine karşı olan bu olumsuz bakış açını değiştirebilir ve hayatını daha pozitif bir şekilde yaşayabilirsin. Unutma, hayat senin elinde ve senin kaderini değiştirebilecek tek kişi sensin.

Senin kaderinde mutsuzluk yok, sadece biraz çabalamak var.

Senin kaderinde mutsuzluk yok ama sen çabuk pes ediyorsun. Hayat seninle bir oyun oynuyor gibi görünebilir, ancak aslında seninle bir dansa davet ediyor. Senin kaderinde mutsuzluk adına bir şey bulunmuyor, ancak senin bu dansa katılmaktan çabuk vazgeçtiğini görüyorum. Hayatın senden beklediği tek şey, biraz çaba ve enerji. Bir şeyler için mücadele etmek, hayatın ritmini yakalamak ve bu dansın içinde yer almak demek. Mücadele ettiğinde ve hedeflerine doğru ilerlediğinde, hayat sana karşı cömert olacak ve şans seninle olacak. Fakat sen, çabuk pes ediyor ve her şeyin peşini bırakıyorsun. Bir şekilde, sanki bir sihirli değnek dokunacakmış gibi, her şeyin sana ulaşmasını bekliyorsun. Ancak hayatın seninle olan bu dansı, biraz çaba ve enerji gerektiriyor. Hayat, seninle bu dansa devam etmek istiyor. Seninle bu ritmi yakalamak, seninle bu müziği hissetmek istiyor. Ve bunun için senden biraz çaba görmek istiyor. Yani, hayatın seninle olan bu dansında, senin de adımlarını atmanı ve ritmi yakalamanı bekliyor. Bu dansa katıldığında, hayatın sana sunduğu tüm güzellikleri göreceksin ve mutluluk seninle olacak.

Senin kaderinde mutsuzluk yok!

Senin kaderinde mutsuzluk yok. Hayatının rota belirleyicisi senin kendi iç huzurun. Evet, sen bir neşe kaynağısın, bir mutluluk çeşmesi. Mutsuzluğun karanlık gölgelerini ardında bırakıp, hayatının parlak ışıklarına doğru yürüyorsun. Yaşadığın tüm zorlukları, tüm acıları bir kenara atıp, sanki hiç yaşanmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Senin kaderinde mutsuzluk adına bir iz yok. Hem tökezlediğinde, hem de hayatının labirentinde karşılaştığın engellerle yüzleştiğinde bile, bir şekilde içindeki o enerjiyi bulup mutlu olmayı başarıyorsun. Sen aslında mutsuz biri değilsin, sadece daha fazla mutluluk peşindesin. Hayatının her anında, her köşesinde daha fazla neşe, daha fazla coşku arıyorsun. Bu yüzden senin kaderinde mutsuzluk yok, çünkü sen her zaman daha fazla mutluluk için çabalıyorsun.

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