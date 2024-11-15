EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: Saat 16:00'dan Sonraki İşlemler İçin 'Yüzde 50' Kararı
EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: Saat 16:00'dan Sonraki İşlemler İçin 'Yüzde 50' Kararı
Bankacılık işlemlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte EFT, FAST işlemlerinde artık ek ücret alınmayacak. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.
İşte detaylar…
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Bankacılık işlemlerinde önemli değişikliğe gidildi. EFT ve havalenin yanı sıra FAST işlemleri ile birlikte hesaplar arasında 7/24 para transfer işlemleri sağlanabiliyor.
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Hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu.
Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.
Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milliyet'în haberine göre normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu.
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Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama artık sona erdi.
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