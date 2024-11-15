EFT ve Havale İşlemlerinde Yeni Dönem: Saat 16:00'dan Sonraki İşlemler İçin 'Yüzde 50' Kararı

Bankacılık işlemlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte EFT, FAST işlemlerinde artık ek ücret alınmayacak. Azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.

İşte detaylar…