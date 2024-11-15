Malatya'dan Sonra Bir Deprem de Rize'de! AFAD 4.7'lik Depremi Duyurdu
Malatya'dan Sonra Bir Deprem de Rize'de! AFAD 4.7'lik Depremi Duyurdu
Saat 10:46'da Malatya'da meydana gelen 4.9'luk depremin ardından bir deprem de Rize'de oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Rize'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak duyuruldu.
Deprem sonrasında AFAD’dan şu açıklama yapıldı: “Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”
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Depremler peş peşe oldu. Sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Malatya’da 4.9’luk deprem olmuştu.
Şimdi ise bir deprem de Karadeniz’de oldu. AFAD’ın açıklamasına göre; saat 12:02’de Rize’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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