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Malatya'dan Sonra Bir Deprem de Rize'de! AFAD 4.7'lik Depremi Duyurdu

Malatya'dan Sonra Bir Deprem de Rize'de! AFAD 4.7'lik Depremi Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.11.2024 - 12:11 Son Güncelleme: 15.11.2024 - 12:29

Saat 10:46'da Malatya'da meydana gelen 4.9'luk depremin ardından bir deprem de Rize'de oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Rize'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak duyuruldu. 

Deprem sonrasında AFAD’dan şu açıklama yapıldı: “Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

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Depremler peş peşe oldu. Sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.

Depremler peş peşe oldu. Sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Malatya’da 4.9’luk deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Malatya’da 4.9’luk deprem olmuştu.

Şimdi ise bir deprem de Karadeniz’de oldu. AFAD’ın açıklamasına göre; saat 12:02’de Rize’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şimdi ise bir deprem de Karadeniz’de oldu. AFAD’ın açıklamasına göre; saat 12:02’de Rize’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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