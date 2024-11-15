Malatya'dan Sonra Bir Deprem de Rize'de! AFAD 4.7'lik Depremi Duyurdu

Saat 10:46'da Malatya'da meydana gelen 4.9'luk depremin ardından bir deprem de Rize'de oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Rize'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak duyuruldu.

Deprem sonrasında AFAD’dan şu açıklama yapıldı: “Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”