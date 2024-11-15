Sadece Gaz Çıkararak Tüm Zamanların En Çok Kazanan Sanatçılarından Biri Olmayı Başaran Adam: Joseph Pujol

Sadece osurarak bir salon dolusu insanı kahkahalara boğabilecek bir yeteneğe sahip olduğunuzu düşünün. Oldukça sıra dışı, değil mi? Fakat 19. yüzyıl Fransası'nda gerçek oldu! Joseph Pujol, nam-ı diğer ‘Le Pétomane’, kendine has yeteneğiyle sahneye çıkıp insanları kahkahalara boğuyordu. Sahip olduğu bu ilginç yetenek onu, o dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline getirdi.

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