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Sadece Gaz Çıkararak Tüm Zamanların En Çok Kazanan Sanatçılarından Biri Olmayı Başaran Adam: Joseph Pujol

Sadece Gaz Çıkararak Tüm Zamanların En Çok Kazanan Sanatçılarından Biri Olmayı Başaran Adam: Joseph Pujol

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 12:07

Sadece osurarak bir salon dolusu insanı kahkahalara boğabilecek bir yeteneğe sahip olduğunuzu düşünün. Oldukça sıra dışı, değil mi? Fakat 19. yüzyıl Fransası'nda gerçek oldu! Joseph Pujol, nam-ı diğer ‘Le Pétomane’, kendine has yeteneğiyle sahneye çıkıp insanları kahkahalara boğuyordu. Sahip olduğu bu ilginç yetenek onu, o dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline getirdi.

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Joseph Pujol, bu eşsiz yeteneğini ilk kez bir yaz günü denizde keşfetti. Derin bir nefes alıp karın kaslarını sıktığında, vücuduna su dolduğunu hissetti. Kıyıya döndüğünde, suyun neredeyse musluktan akar gibi vücudundan çıktığını fark etti.

Joseph Pujol, bu eşsiz yeteneğini ilk kez bir yaz günü denizde keşfetti. Derin bir nefes alıp karın kaslarını sıktığında, vücuduna su dolduğunu hissetti. Kıyıya döndüğünde, suyun neredeyse musluktan akar gibi vücudundan çıktığını fark etti.

Şaşkınlıkla doktora gittiğinde, sağlığının yerinde olduğunu öğrenince bu benzersiz yeteneğini geliştirmeye karar verdi.

Şaşkınlıkla doktora gittiğinde, sağlığının yerinde olduğunu öğrenince bu benzersiz yeteneğini geliştirmeye karar verdi.

Askerlik döneminde arkadaşları ona “Le Pétomane” lakabını taktı. Fransızca’da ‘osurmak’ anlamına gelen “péter” ve “maniac” kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.

Askerlik döneminde arkadaşları ona “Le Pétomane” lakabını taktı. Fransızca’da ‘osurmak’ anlamına gelen “péter” ve “maniac” kelimelerinin birleşiminden oluşuyordu.

Tuhaf ama etkileyici yetenek, Joseph’in asker arkadaşlarını sürekli eğlendiriyordu ve yeteneği gitgide daha da ustalaşıyordu.

Tuhaf ama etkileyici yetenek, Joseph’in asker arkadaşlarını sürekli eğlendiriyordu ve yeteneği gitgide daha da ustalaşıyordu.

Askerlikten sonra Marsilya’ya dönen Pujol, fırıncılık yaparken müşterilerini de gizli yeteneğiyle eğlendirmeye başladı. Daha geniş kitlelere ulaşmak için gösteriler yapmaya karar verdi ve Paris’teki Moulin Rouge sahnesinde büyük bir ilgi topladı.

Askerlikten sonra Marsilya’ya dönen Pujol, fırıncılık yaparken müşterilerini de gizli yeteneğiyle eğlendirmeye başladı. Daha geniş kitlelere ulaşmak için gösteriler yapmaya karar verdi ve Paris’teki Moulin Rouge sahnesinde büyük bir ilgi topladı.
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Seyircilerine osuruğunun kokusuz olduğunu belirtip fırtına, top atışı gibi ses efektleriyle kahkahalara boğuyordu.

Seyircilerine osuruğunun kokusuz olduğunu belirtip fırtına, top atışı gibi ses efektleriyle kahkahalara boğuyordu.

Gösterinin ilerleyen aşamalarında ise bir boru yardımıyla aynı anda iki sigara içebiliyor, mumları söndürüyor ve hatta küçük bir flütle melodiler çalabiliyordu.

Joseph Pujol'un gösterileri o kadar ünlüydü ki Prens Edward ve Belçika Kralı II. Leopold gibi üst düzey isimlere özel gösteriler sundu. Gösterileri sırasında seyircilerin gülme krizine girmesi sıkça görülen bir durumdu.

Joseph Pujol'un gösterileri o kadar ünlüydü ki Prens Edward ve Belçika Kralı II. Leopold gibi üst düzey isimlere özel gösteriler sundu. Gösterileri sırasında seyircilerin gülme krizine girmesi sıkça görülen bir durumdu.

Joseph, 20 yıl boyunca sahnelerde gösteri yaptıktan sonra, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla sahneye veda etti ve Marsilya’ya dönerek fırıncılık yapmaya başladı.

Joseph, 20 yıl boyunca sahnelerde gösteri yaptıktan sonra, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla sahneye veda etti ve Marsilya’ya dönerek fırıncılık yapmaya başladı.

Daha sonra Toulon’da bir bisküvi fabrikası satın aldı ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. 1945 yılında 88 yaşında vefat etti. Paris'teki bir tıp okulu, vücudunu incelemek istese de ailesi buna izin vermedi.

Daha sonra Toulon’da bir bisküvi fabrikası satın aldı ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. 1945 yılında 88 yaşında vefat etti. Paris'teki bir tıp okulu, vücudunu incelemek istese de ailesi buna izin vermedi.

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