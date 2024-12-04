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Senin İçindeki Delilik Seviyesi Nedir?

Senin İçindeki Delilik Seviyesi Nedir?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.12.2024 - 14:01

Hepimizin içinde bir miktar delilik vardır ve bu aslında hayatımızı renklendiren, bizi eşsiz kılan bir özelliktir. Ancak bazen bu delilik seviyemizi tam olarak bilemeyiz. İşte tam bu noktada devreye ben giriyorum ve size bu konuda biraz ışık tutacağım. Belki bir partide tüm gece dans etmek, belki de hiç bilmediğimiz bir yemek tarifi denemek... 

İçindeki delilik seviyesi ne?

Haydiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sıkıldığında ne yaparsın?

3. Sıkıldığında ne yaparsın?

4. Bir partiye katıldığında ilk ne yaparsın?

4. Bir partiye katıldığında ilk ne yaparsın?

5. Bir oyun oynarken kaybettiğinde ne yaparsın?

5. Bir oyun oynarken kaybettiğinde ne yaparsın?
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6. Bir tatilde, planladığın her şey ters giderse ne yaparsın?

6. Bir tatilde, planladığın her şey ters giderse ne yaparsın?

7. Tatil anlayışın nedir?

7. Tatil anlayışın nedir?

8. Risk alabilir misin?

9. Yeni tanıştığın insanlara bu sorulardan hangisini sormazsın?

9. Yeni tanıştığın insanlara bu sorulardan hangisini sormazsın?

10. Evde dinlendiğin zamanlarda bu düşüncelerden hangisi aklına geliyor?

10. Evde dinlendiğin zamanlarda bu düşüncelerden hangisi aklına geliyor?
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11. Son olarak enerjik biri misin?

Senin içindeki delilik seviyesi düşük!

Senin içindeki delilik seviyesi düşük, o yüzden bazen bu dünyada nelerin olup bittiğini tam olarak anlayamıyorsun. Biraz daha kaos, biraz daha şaşkınlık olsa belki daha net görebilirdin. Çünkü bazen akıl, sıradan bir yol izler, fakat deli olan, sıradışı düşünür ve her şeyin ardındaki gizemi görebilir. Senin ruhunda o deli arayışı yok, belki de bu yüzden hayatı hep düz bir çizgide görüyorsun, oysa hayatın asıl büyüsü, çılgınlıkta ve riskte gizli. Her şeyin anlamını arayan bir zihin, biraz da akıl sınırlarını aşabilmeli. Ama belki de, senin içindeki delilik seviyesi o kadar düşük ki, dünyayı olduğu gibi kabullenmek senin için daha rahat, daha güvenli. Ama kim bilir, belki de bir gün o delilik seviyesini artırman gerekebilir, çünkü gerçek özgürlük çoğu zaman deliliğin sınırlarında bulunur.

Senin içindeki delilik seviyesi orta!

Senin içindeki delilik seviyesi orta, yani bir yandan hayata yaklaşımın mantıklı, düzenli ve hesaplı, ama diğer yandan bazen aniden bir delilik kırılması yaşıyorsun. Sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsun, ama tamamen çılgınca bir yola girmeyi tercih etmiyorsun. Çoğu zaman dünyayı olduğu gibi kabul etmekle yetiniyorsun, ama bazen de alışılmadık düşüncelere kayıyor, sıradışı bir şeyler yapma isteğiyle doluyorsun. Bu denge seni eğlenceli kılıyor, çünkü bir yandan gerçekleri kabullenirken, bir yandan da hayatın sıradanlığından kaçmak için o deliliğin tatlarını alıyorsun. Yani ne tamamen akılsız bir karar veriyorsun, ne de asla riske girmiyorsun. İçindeki delilik seviyesi orta olduğu için hayatın gri alanlarında geziniyor, kimi zaman sıradanlığa meydan okuyor, kimi zaman da sağlam adımlarla ilerliyorsun. Bu denge aslında seni hayatta daha çok tatmin eden bir yerlerde tutuyor.

Senin içindeki delilik seviyesi yüksek!

Senin içindeki delilik seviyesi yüksek, ve bu aslında seni hayata farklı bir gözle bakmaya itiyor. Her şeyin sıradan olduğu anlarda, senin ruhun her zaman bir macera peşinde, sınırları zorluyor, kalıpları kırıyor. Akıl, senin için bazen bir engel, çünkü gerçek özgürlüğün ve yaratıcılığın delilikte gizli olduğunu hissediyorsun. Her an bir çılgınlık yapmaya hazır, hayal gücünle gerçeklik arasındaki çizgiyi zorlayan bir yerdesin. Kimi zaman düşüncelerin, aksiyonların ve planların öyle uçuk olabiliyor ki, başkaları seni anlamakta zorlanıyor, hatta seni deli olarak bile tanımlayabiliyorlar. Ama senin için bu, hayatın tadı; rutinden, tekdüzelikten kaçmak için gerekli olan bir isyan. Senin içinde bir tutku var, ve bu tutku seni hayatın zorluklarıyla başa çıkarken, sıradanlıkla savaşırken, her zaman farklı bir perspektiften bakmaya itiyor. Kimilerine göre risk almanın, çılgınca bir adım atmanın tehlikeli olduğu söylenebilir ama senin için tehlike, yaşadığını hissetmenin başka bir şekli. İçindeki delilik seviyesi yüksek olduğu için, dünyayı kendi kurallarına göre şekillendirebilirsin, ve bu seni hem cesur hem de benzersiz kılıyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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