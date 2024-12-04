Senin İçindeki Delilik Seviyesi Nedir?
Senin İçindeki Delilik Seviyesi Nedir?
Hepimizin içinde bir miktar delilik vardır ve bu aslında hayatımızı renklendiren, bizi eşsiz kılan bir özelliktir. Ancak bazen bu delilik seviyemizi tam olarak bilemeyiz. İşte tam bu noktada devreye ben giriyorum ve size bu konuda biraz ışık tutacağım. Belki bir partide tüm gece dans etmek, belki de hiç bilmediğimiz bir yemek tarifi denemek...
İçindeki delilik seviyesi ne?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sıkıldığında ne yaparsın?
4. Bir partiye katıldığında ilk ne yaparsın?
5. Bir oyun oynarken kaybettiğinde ne yaparsın?
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6. Bir tatilde, planladığın her şey ters giderse ne yaparsın?
7. Tatil anlayışın nedir?
8. Risk alabilir misin?
9. Yeni tanıştığın insanlara bu sorulardan hangisini sormazsın?
10. Evde dinlendiğin zamanlarda bu düşüncelerden hangisi aklına geliyor?
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11. Son olarak enerjik biri misin?
Senin içindeki delilik seviyesi düşük!
Senin içindeki delilik seviyesi orta!
Senin içindeki delilik seviyesi yüksek!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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