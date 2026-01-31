Senin İçinde Star Işığı Var mı?
Bazı insanlar odaya girdiğinde fark edilir. Konuşmasalar bile bakışlar döner, enerji değişir. Bu doğuştan gelen bir parıltı mı, yoksa zamanla ortaya çıkan bir ışık mı? Bu test, içinde saklanan star ışığının ne kadar güçlü olduğunu, hangi anlarda parladığını ve nerede çekingen kaldığını anlamaya çalışıyor. Spotlar üstünde mi, yoksa kuliste mi bekliyorsun, görelim.
Senin İçinde Star Işığı Var mı?
