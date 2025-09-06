Senin İçin 'Red Flag' Olan Ünlü Erkek Kim?

Bazı ünlüler vardır ki… dışarıdan bakınca her şey harika görünür ama içten içe bir “red flag” havası sezersin! Peki senin için hangi ünlü erkek tam bir red flag? Tarzı, tavırları ya da söyledikleriyle 'Uzak durulması gereken biri!' dedirten o isim kim?