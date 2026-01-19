onedio
Senin Evdeki Yorgunluğunu Geçirecek Şey Ne?

Senin Evdeki Yorgunluğunu Geçirecek Şey Ne?

miray soysal
miray soysal
19.01.2026 - 15:01

Yoğun bir günün ardından eve geldiğinde tek istediğin şey biraz rahatlamak, değil mi? Herkesin evde yorgunluğunu atan küçük bir ritüeli vardır. Kimi bir kahveyle, kimi sessizlikle, kimi de düzenli bir evle nefes alır. Bu testte seni gerçekten neyin rahatlattığını keşfediyoruz.

Hazırsan başlayalım!

1. İlk sorumuzla başladık! Eve adımını atar atmaz ilk yaptığın hareket hangisi?

2. Dağınık bir ev seni olduğundan daha yorgun hissettirir mi?

3. Son zamanlarda kendini nasıl hissettiğini sorsak!

4. Şu an en çok ihtiyaç duyduğun his hangisi?

5. Bazen çok fazla ev işi sorumluluğunun olduğunu düşünüyor musun?

6. Söyle bakalım, gün içinde yapılacak ev işleri aklını meşgul eder mi?

7. Yorgunken en çok kime ya da neye tahammülün kalmıyor?

8. Son olarak, yorgunluğunu atmak için ideal içeceğin hangisi?

Robot süpürge!

Günlük yaşam zaten oldukça zor ve yorucu; üzerimizde bir sürü sorumluluk varken evdeki temizlik işini de halletmek senin için ekstra bir yük gibi. İşte burada Bosch robot süpürge devreye giriyor ve hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor! Senin için yorgunluğu alan en güzel şey, uzaktan kontrol ile evin pırıl pırıl olması. Günün yükünü taşırken bir de temizlik düşünmek istemiyorsun. Robot süpürge sen dinlenirken evle ilgilenerek sana alan açacak. Sessizce işini yapması seni ekstra rahatlatarak dinlenmeni sağlayacak. Eve geldiğinde temiz bir ortam görmek zihnini hafifletecek.

Kesintisiz derin uyku!

Senin pilin bitmiş, şarjın kırmızıya dönmüş, hatta tasarruf modun bile kapanmak üzere! Şu an sana ne dizi, ne yemek, ne de sohbet iyi gelir; senin tek ihtiyacın olan şey dünyayla bağını koparıp yastığına sarılmak. Gözlerin yarı açık bu testi çözdüğüne bile şaşırdık doğrusu, o yüzden hemen telefonunu bir kenara bırak ve o yatağa gömül. Vücudun resmen 'Lütfen beni kapatıp yeniden başlat' diye bağırıyor. Perdeleri sıkıca çek, en rahat pijamalarını giy ve alarm kurmadan uyumanın o muazzam hafifliğini hisset. Yarın sabah bambaşka, enerji dolu bir insan olarak uyanacaksın, ama şu an sadece uykuya teslim olman lazım!

Sakin bir dizi ve abur cubur şöleni!

Senin yorgunluğun fizikselden çok zihinsel; beynin o kadar dolmuş ki artık sadece boş yapmak istiyorsun. Seni ancak konusuyla seni yormayacak, üzerine düşünmeni gerektirmeyecek diziler ve kucağındaki cips kasesi paklar. Kimseyle konuşmak, dert anlatmak ya da ciddi bir şeyler izlemek istemiyorsun, sadece ekrana boş boş bakıp gülmek ya da kafa dağıtmak niyetindesin. Yanına en sevdiğin atıştırmalıkları, içeceğini al ve battaniyenin altına girip dünyayı sessize al. Bu akşam senin 'detoks' akşamın, ama sebze suyuyla değil, tamamen karbonhidrat ve dedikodu içerikli dizilerle ruhunu doyurma zamanı!

Sıcak bir banyo!

Senin üzerindeki bu ağırlık ancak suyla akıp gider; sen resmen günün tüm negatif enerjisini tenine hapsetmişsin. Hemen banyoya koş, suyu en sevdiğin sıcaklığa ayarla, varsa o güzel kokulu banyo tuzlarından ya da köpüklerinden bolca dök. Bu sadece bir temizlenme değil, adeta ruhsal bir arınma seansı olmalı; mumlarını yak, arkaya sakin bir müzik aç ve suyun içinde buruşana kadar kal. Çıktıktan sonra o en sevdiğin nemlendiricileri sürüp, yumuşacık bornozunla kendine aynada baktığında 'Oh be, dünya varmış!' diyeceksin.

