Senin Evdeki Yorgunluğunu Geçirecek Şey Ne?
Yoğun bir günün ardından eve geldiğinde tek istediğin şey biraz rahatlamak, değil mi? Herkesin evde yorgunluğunu atan küçük bir ritüeli vardır. Kimi bir kahveyle, kimi sessizlikle, kimi de düzenli bir evle nefes alır. Bu testte seni gerçekten neyin rahatlattığını keşfediyoruz.
Hazırsan başlayalım!
1. İlk sorumuzla başladık! Eve adımını atar atmaz ilk yaptığın hareket hangisi?
2. Dağınık bir ev seni olduğundan daha yorgun hissettirir mi?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissettiğini sorsak!
4. Şu an en çok ihtiyaç duyduğun his hangisi?
5. Bazen çok fazla ev işi sorumluluğunun olduğunu düşünüyor musun?
6. Söyle bakalım, gün içinde yapılacak ev işleri aklını meşgul eder mi?
7. Yorgunken en çok kime ya da neye tahammülün kalmıyor?
8. Son olarak, yorgunluğunu atmak için ideal içeceğin hangisi?
Robot süpürge!
Kesintisiz derin uyku!
Sakin bir dizi ve abur cubur şöleni!
Sıcak bir banyo!
