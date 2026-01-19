Senin Evdeki Yorgunluğunu Geçirecek Şey Ne?

Senin pilin bitmiş, şarjın kırmızıya dönmüş, hatta tasarruf modun bile kapanmak üzere! Şu an sana ne dizi, ne yemek, ne de sohbet iyi gelir; senin tek ihtiyacın olan şey dünyayla bağını koparıp yastığına sarılmak. Gözlerin yarı açık bu testi çözdüğüne bile şaşırdık doğrusu, o yüzden hemen telefonunu bir kenara bırak ve o yatağa gömül. Vücudun resmen 'Lütfen beni kapatıp yeniden başlat' diye bağırıyor. Perdeleri sıkıca çek, en rahat pijamalarını giy ve alarm kurmadan uyumanın o muazzam hafifliğini hisset. Yarın sabah bambaşka, enerji dolu bir insan olarak uyanacaksın, ama şu an sadece uykuya teslim olman lazım!