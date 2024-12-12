Senin Doğal Halin Hangi Hayvanı Yansıtıyor?
Senin Doğal Halin Hangi Hayvanı Yansıtıyor?
Hepimizin içinde bir hayvan enerjisi olduğunu düşünürüz. Belki de kendinizi hiç düşünmediğiniz bir perspektiften görmenizi sağlayacak bir testle karşınızdayız. Bu içeriğimizde, hayvanlarla insanlar arasındaki benzerliklere dikkat çekiyoruz ve sizin içsel hayvanınızı ortaya çıkarmanızı sağlıyoruz.
Senin doğal halin hangi hayvanı yansıtıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabahları nasıl bir insan olursun?
4. Kendini en iyi nasıl ifade edersin?
5. Dışarıda nasıl bir ortamda vakit geçirmek istersin?
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6. En sevdiğin yemek tarzı nedir?
7. İdeal tatilinin nasıl olmasını istersin?
8. Peki boş zamanlarında ne yapmak istersin?
9. Enerjin genelde yüksek mi?
10. Son olarak sen kolay biri misin?
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Panda
Ayı
Maymun
Rakun
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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