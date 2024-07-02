Senin Dijital Karakterini Çıkarıyoruz!
Senin Dijital Karakterini Çıkarıyoruz!
Eğlenceli bir Onedio testi daha! Bu testimizde karakter analizini yapacağız ama bu sefer dijital bir analiz olacak!
Analizi görmek için tüm soruları cevaplamayı unutma!
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1. Başlayalım! Online alışveriş yaparken en çok neye dikkat edersin?
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2. Sosyal medyada en çok hangi tür içerikleri paylaşırsın diye sorsak?
3. Boş zamanlarında dijital dünyada neler yaptığını öğrenebilir miyiz?
4. Yeni bir uygulama yayımlandı ve ilk gün keşfettin diyelim. Ne yaparsın?
5. E-posta kutunu nasıl yönetiyorsun diye sorsak?
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