Ailenle Birlikte Çıkman Gereken Yaz Tatilini Söylüyoruz!
Ailenle Birlikte Çıkman Gereken Yaz Tatilini Söylüyoruz!
Yaz ayları, aileyle birlikte zaman geçirmek ve onlarla bağlantı kurmak için mükemmel bir zaman sunuyor. Haydi, beraber nereye gideceğinizi karar verelim ve tatilinizi planlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi tatil çeşidi ailene daha çok hitap ediyor?
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2. Tatilde alışveriş yapmayı sever misiniz? Eğer öyleyse, en çok hangi tür hediyelik eşyaları tercih edersiniz?
3. Bir yaz tatilinde ideal tatil süresi sizce ne kadar olmalı?
4. Tatil tercihin ne kadar lüks olmalı? Puanlar mısın? (1 hiç lüks aramam, 5 ultra lüks olmalı)
5. Söyle bakalım, tatil planını ne zamandan ayarlıyorsun?
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