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Suzuki Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 01:10

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Markanın tercih edilen modellerinden Swift, Vitara ve SCross'un güncel fiyarları, bu ay da otomobil severlerin ilgisini çekti. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, 2024 yılı Temmuz ayı için Suzuki'nin en son fiyat listesi...

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Temmuz Fiyat Listesi

Suzuki Temmuz Fiyat Listesi

Markanın en ekonomik otomobili olan Swift, Temmuz ayından itibaren 1.137.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Suzuki tarafından açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatların, kampanya ve opsiyon seçeneklerine bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2024

Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.137.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.157.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.237.000 TL

  • 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS - 4x2 1.257.000 TL

(Model yılı 2023)

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Temmuz 2024

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.858.000 TL

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.868.000 TL

Suzuki Jimny 2023 Model Fiyatları

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.758.000 TL

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 102 PS - 4x4 1.768.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Temmuz 2024

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.558.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.588.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.670.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.700.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.702.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.732.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.806.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.826.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2024

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.664.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.776.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x2 1.786.000 TL

  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik - Benzinli - 129 PS - 4x4 1.848.000 TL

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