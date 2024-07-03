Suzuki Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak fiyat listesini yayımladı. Markanın tercih edilen modellerinden Swift, Vitara ve SCross'un güncel fiyarları, bu ay da otomobil severlerin ilgisini çekti. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, 2024 yılı Temmuz ayı için Suzuki'nin en son fiyat listesi...