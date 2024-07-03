Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları
Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Toyota, merakla beklenen Temmuz ayı fiyat listesini yayımladı. Markanın yeni gözdeleri Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelleri de bu ayki fiyat listelerinde yerini aldı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?
İşte, Toyota'nın Temmuz 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Toyota Fiyat Listesi
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Toyota Corolla Fiyat Listesi Temmuz 2024
Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024
Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024
Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024
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