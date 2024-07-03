Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Son yıllarda SUV Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota, Temmuz ayı fiyat listesinde merakla beklenen Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelerine yer verdi.

Sizin için haberimizde derlediğimiz fiyatlar ise Temmuz ayına özel tavsiye edilen liste fiyatı olup kampanya ve araca ait opsiyon tercihlerine göre değişebilir. Ayrıca markanın lansman özel indirimleri ve sınırlı sayıda kampanyaları da bulunabilir.