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Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

etiket Toyota Fiyat Listesi Temmuz 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 23:04 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 23:05

Japon otomobil üreticisi Toyota, merakla beklenen Temmuz ayı fiyat listesini yayımladı. Markanın yeni gözdeleri Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelleri de bu ayki fiyat listelerinde yerini aldı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Temmuz 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Son yıllarda SUV Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota, Temmuz ayı fiyat listesinde merakla beklenen Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelerine yer verdi. 

Sizin için haberimizde derlediğimiz fiyatlar ise Temmuz ayına özel tavsiye edilen liste fiyatı olup kampanya ve araca ait opsiyon tercihlerine göre değişebilir. Ayrıca markanın lansman özel indirimleri ve sınırlı sayıda kampanyaları da bulunabilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.346.500 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.429.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.512.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.615.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.727.500 TL

Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.637.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.696.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.740.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.867.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.926.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.981.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.157.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.307.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.338.500 TL

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.842.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.056.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.176.500 TL

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.585.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.695.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.755.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT1.935.000

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Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.370.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.550.000 TL

Toyota Camry Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Camry Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.811.550 TL

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.205.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.324.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.700.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.709.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Temmuz 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.195.000

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.350.000

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.430.000

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