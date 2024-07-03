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Fiat Fiyat Listesi Temmuz 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

etiket Fiat Fiyat Listesi Temmuz 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 22:46

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Temmuz ayına özel fiyat listesini yayımladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yerini alan Egea'nın fiyatları bu ay da göze çarptı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Temmuz 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Temmuz 2024 Fiat Fiyat Listesi

Temmuz 2024 Fiat Fiyat Listesi

Markanın en popüler modellerinden Egea, geçtiğimiz ay 969.900 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunulurken, Temmuz ayında 1.007.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise Fiat tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlarıdır. Fiyat listelerinde yer alan fiyatlar kredi seçenekleri ve kampanyalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.007.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.185.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.353.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.447.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.034.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.208.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.304.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.411.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.492.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.089.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.263.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.425.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.547.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.144.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.480.900 TL 

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.602.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.062.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.371.900 TL 

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.493.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.107.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.460.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.538.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.162.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.471.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.593.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.217.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.526.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.648.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Egea Cross Wagon Urban

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.438.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.560.900 TL 

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.321.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.493.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.615.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 830.900 TL (2023 Model) 

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 887.900 TL (2023 Model)

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Fiat 500 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.007.900 TL (2023 Model) 

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.121.900 TL (2023 Model) 

  • 500e La Prima by Bocelli HB 87kW / 118HP - 42kWh 1.435.900 TL (2023 Model) 

  • 500e La Prima by Bocelli 3+1 87kW / 118HP - 42kWh 1.465.900 TL (2023 Model) 

  • 500e Cabrio La Prima by Bocelli 87kW / 118HP - 42kWh 1.500.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.517.900 TL (2023 Model) 

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.567.900 TL (2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Temmuz 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 449.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 479.900 TL

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