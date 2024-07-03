Fiat Fiyat Listesi Temmuz 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Temmuz ayına özel fiyat listesini yayımladı. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yerini alan Egea'nın fiyatları bu ay da göze çarptı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Temmuz 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...