Audi Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Audi, Temmuz ayı fiyat listelerini yayımladı. Lüksü ve konforu bir arada sunan markanın sevilen modellerinin geçtiğimiz ayki anahtar teslim fiyatlarında değişiklik olmadı. Peki Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...