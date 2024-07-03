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Audi Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

etiket Audi Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 23:56

Alman otomobil üreticisi Audi, Temmuz ayı fiyat listelerini yayımladı. Lüksü ve konforu bir arada sunan markanın sevilen modellerinin geçtiğimiz ayki anahtar teslim fiyatlarında değişiklik olmadı. Peki Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Fiyat Listesi

Audi Fiyat Listesi

Audi tarafından yayınlanan fiyat listesine göre Temmuz ayında, A3 modeller 2.052.737 TL'den, Q2 modelleri 2.259.557 TL'de başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Sizin için listeliğimiz fiyatlar, Audi tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, markanın kampanyaları ya da opsiyonlarına göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.052.737 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.463.634 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.160.953 TL

Audi A4 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A4 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. 3.425.513 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. 4.118.543

Audi A5 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A5 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.476.413 TL

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 3.990.113 TL

  • A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.164.113 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A6 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.104.943 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.170.043 TL

  • A6 Allroad 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.726.393 TL

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Audi A7 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A7 Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.193.603 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 15.725.769 TL

  • A8 S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 18.551.153 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.259.557 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 2.932.117 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.189.265 TL

Audi Q5 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi Q5 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 4.782.563 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 4.994.063 TL

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Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • Audi Q7 SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI 9.346.147 TL

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Q8 e-tron Advanced 55 quattro 7.060.818 TL

  • Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro 7.212.690 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 7.972.943 TL

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Temmuz 2024

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • Audi e-tron GT quattro. 9.352.761 TL

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