BMW Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv üreticisi BMW, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak fiyat listelerini yayımladı. Otomobil meraklılarının yakından takip ettiği aylık fiyat listesinde 1-2-3-4-5, M, X ve i serisine ait anahtar teslim fiyatlar yer aldı. Peki, BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i serisinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...