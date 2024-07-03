Görüş Bildir
Haberler
Finans
BMW Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

etiket BMW Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 00:30

Alman otomotiv üreticisi BMW, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak fiyat listelerini yayımladı. Otomobil meraklılarının yakından takip ettiği aylık fiyat listesinde 1-2-3-4-5, M, X ve i serisine ait anahtar teslim fiyatlar yer aldı. Peki, BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i serisinin fiyatları ne kadar oldu?  

İşte BMW'nin 2024 Temmuz ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BMW Fiyat Listesi

BMW Fiyat Listesi

BMW tarafından açıklanan Temmuz ayı azami anahtar teslim satış fiyatları belli oldu. Markanın BMW'nin resmi internet sitesinde yer alan anahtar teslim fiyatları kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW 118i Sport Line 2.042.000 TL

  • BMW 118i M Sport 2.140.200 TL

  • BMW 116d Sport Line 2.219.200 TL

  • BMW 116d M Sport 2.316.600 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW 218i Gran Coupé Sport Line 2.282.800 TL

  • BMW 218i Gran Coupé M Sport 2.423.300 TL

  • BMW 216d Gran Coupé Sport Line 2.428.700 TL

  • BMW 216d Gran Coupé M Sport 2.568.200 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer

  • BMW 220i Active Tourer Sport Line 2.414.100 TL

  • BMW 220i Active Tourer M Sport 2.493.100 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW 320i Sedan Sport Line 3.094.800 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 3.281.200 TL

  • BMW 320i Sedan Edition M Sport 3.725.000 TL

BMW 3 Serisi Touring

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 4.965.800 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 4 Serisi Coupe

  • BMW 420i Coupé M Sport 3.685.300 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 4.112.000 TL

BMW 4 Serisi Cabrio

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  5.579.500 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport 3.757.300 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport 4.284.700 TL

BMW i4

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 160 kW 3.563.900 TL

  • BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 160 kW 3.955.500 TL

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 250kW 4.861.100 TL

  • BMW i4 M50 400 kW 5.319.400 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni BMW 520i Sedan Luxury Line 4.384.600 TL 

  • Yeni BMW 520i Sedan M Sport 4.491.300 TL 

  • Yeni BMW 520d xDrive Sedan M Sport 6.050.000 TL

BMW i5

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line 4.153.800 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport 4.339.900 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40  Luxury Line 4.751.900 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 M Sport 4.950.800 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive 6.442.900 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.619.200 TL

BMW 6 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 6 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW 630i Gran Turismo Luxury Line 7.002.300 TL

  • BMW 630i Gran Turismo M Sport 6.987.000 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence 13.633.000 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M Excellence 14.195.600 TL

BMW i7 Sedan

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 9.053.800 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 9.323.800 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 10.225.300 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW 8 Serisi Coupe

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 14.025.700 TL

BMW 8 Serisi Cabrio

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 14.560.100 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 14.406.800 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW X1 sDrive20i X-Line 3.290.400 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport 3.355.800 TL

  • BMW X1 xDrive30e M Sport 4.087.000 TL 

BMX iX1 Fiyat Listesi

  • Yeni BMW iX1 eDrive20 X-Line 2.708.500 TL 

  • Yeni BMW iX1 eDrive20 X-Line 2.756.000 TL 

  • Yeni BMW iX1 xDrive30 X-Line 3.442.900 TL

  • Yeni BMW iX1 xDrive30 M Sport 3.494.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni BMW X2 sDrive20i M Sport 3.364.200 TL

  • Yeni BMW iX2 eDrive20 M Sport 2.772.300 TL

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW X3 sDrive20i X-Line 3.867.200 TL

  • BMW X3 sDrive20i M Sport 4.139.900 TL

BMW iX3 Fiyat Listesi

  • BMW iX3 eDrive20 Impressive 4.801.300 TL 

  • BMW iX3 eDrive30 Impressive 5.714.700 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024
  • BMW X7 xDrive40d M Excellence 20.917.800 TL

BMW M Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW M Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni BMW M2 7.673.100 TL

  • BMW M235i xDrive M Performance Edition 4.750.100 TL

  • M3 Sedan Competition M xDrive 11.292.300 TL

  • M3 Touring M xDrive 11.671.600 TL

  • BMW i4 M50 5.319.400 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive 6.442.900 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.619.200 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 10.225.300 TL

  • BMW M8 Coupé xDrive Competition 19.366.600 TL 

  • BMW M8 Cabrio xDrive Competition 20.367.000 TL 

  • BMW M8 Gran Coupé xDrive Competition 19.331.200 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 3.563.900 TL

  • BMW i4 eDrive40 Edition M Sport  3.955.500 TL

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 340 bG 4.861.100 TL

  • BMW i4 M50 5.319.400 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line 4.153.800 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport 4.339.900 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Luxury Line 4.751.900 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 M Sport 4.950.800 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive 6.442.900 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.619.200 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 9.053.800 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 9.323.800 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 10.225.300 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın