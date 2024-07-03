Citroen Fiyat Listesi Temmuz 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

1976 yılından PSA Peugeot Citroen grubuna dahil olan Fransız otomobil devi Citroen, Temmuz ayı fiyat listesini yayımladı. Citroen'in C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modelleri için belirlenen güncel fiyatlar sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edildi.

İşte, Citroen'in Temmuz 2024 tarihli en güncel fiyat listesine göz atalım...