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Her Şey Dahil 5 Yıldızlı Otelde Tatil Yapmak Ne Kadar? Tatil Yörelerinin 2024 İçin Ortalama Ücretleri

etiket Her Şey Dahil 5 Yıldızlı Otelde Tatil Yapmak Ne Kadar? Tatil Yörelerinin 2024 İçin Ortalama Ücretleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 14:01

Tatil yapmanın maliyeti her geçen yıl değişiyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde birçok tatil yöresi var. Bu yörelerin fiyatları da birbirleri arasında farklılık gösteriyor. Gelin her şey dahil 5 yıldızlı otellerde tatil yapmanın maliyetindeki değişime birlikte bakalım!

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Tatil yapmak isteyenler için otel tatili çok tercih edilenler arasında.

5 yıldızlı oteller, en rahat tatillerden. Her şeyin dahil olduğu bu tatillerde denizin ve güneşin tadı en güzel şekilde çıkarılıyor. 5 yıldızlı otelde tatil yapmak istiyorsunuz ama fiyatlarını bilmiyorsanız sizin için otel fiyatlarını derledik!

Türkiye'nin en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Antalya ile başlayalım...

Türkiye'nin en çok tercih edilen yerlerinden biri olan Antalya ile başlayalım...

Antalya Side'de tatil yapmak istiyorsanız her şey dahil 5 yıldızlı otel fiyatlarına bakalım...

Antalya Side'de tatil yapmak istiyorsanız her şey dahil 5 yıldızlı otel fiyatlarına bakalım...

Ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak istiyorsanız Temmuz ayında bir gecelik fiyatı 2 kişi için 9.000 TL'den başlıyor. Odanın konumu ve büyüklüğüne göre bu fiyat 16.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatların 2 yetişkin için olduğunu da söyleyelim, eğer daha fazla kişi ve çocuk varsa fiyatlar elbette değişiyor.

Manavgat otellerinde fiyatlar biraz yüksek.

Manavgat otellerinde fiyatlar biraz yüksek.

Manavgat'ta her şey dahil otelde 1 gece konaklamak isterseniz 2 kişi için 20.000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekebiliyor. Her şey dahil otellerin fiyatları konumuna, sunduğu özelliklere göre artabiliyor ya da azalabiliyor.

Sevilen tatil yerlerinden biri olan Alanya'nın otel fiyatlarını da bir inceleyelim mi?

Sevilen tatil yerlerinden biri olan Alanya'nın otel fiyatlarını da bir inceleyelim mi?

Alanya'da ultra her şey dahil bir otel tercih edecekseniz 10.000 TL'lik bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Yine Alanya'da her şey dahil bir otelde tatil yapmak için 1 gecelik 5.000-7.000 TL arası cebinizden çıkacak gibi duruyor.

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Belek otellerinin fiyatlarına da bakalım...

Belek otellerinin fiyatlarına da bakalım...

Belek'te her şey dahil bir otel için 15.000-16.000 TL harcamanız mümkün. Bu fiyatlar 2 kişi için standart odalarda geçerli. Eğer aile odası gibi daha geniş bir oda istiyorsanız o zaman 25.000 TL'den başlayan fiyatlar ödemeniz gerekecek. Genel olarak Belek'te ortalama otel fiyatları ise 9.000-10.000 TL civarında.

Kemer de yazın en çok tercih edilen tatil beldelerinden.

Kemer de yazın en çok tercih edilen tatil beldelerinden.

Yazın tatil için Kemer'i tercih edecekseniz en az 5.000-6.000 TL harcayacağınızı söyleyelim. Bu fiyatlar buradan başlıyor ve oda özelliklerine göre fiyat artıyor. Ortalama bir otelde 2 kişi için fiyatlar 10.000 TL. 10.000 TL standart oda fiyatıyken oda özellikleri arttıkça fiyat 16.000 TL'ye çıkabiliyor.

Yaz denince ilk akla gelen Muğla'dan devam edelim...

Yaz denince ilk akla gelen Muğla'dan devam edelim...

İlk olarak Bodrum'daki otellerin fiyatına bakalım...

İlk olarak Bodrum'daki otellerin fiyatına bakalım...

Her şey dahil otel fiyatları Bodrum'da çok değişiyor. 20.000 TL'den başlayan fiyatlarla otel bulmak mümkün. 50.000 TL'ye odalar da var. Hatta bu fiyat 90.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Suit özellikli odaların fiyatı 90.000 TL'yi bulabiliyor.

Marmaris'in otel fiyatlarına da bakalım mı?

Marmaris'in otel fiyatlarına da bakalım mı?

Marmaris'te tatil yapmak istiyorsanız en uygun her şey dahil otellerin fiyatı 4.000-5.000 TL'den başlıyor. Eğer biraz daha lüks bir yer arıyorsanız 10.000 TL'lere çıkmanız gerek. Eğer aile odası gibi geniş odaları tercih ediyorsanız 20.000 TL gibi bir bütçeniz olmalı.

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Fethiye yazın en güzel yerlerden biri.

Fethiye yazın en güzel yerlerden biri.

Fethiye için her şey dahil otellerin fiyatı 5.000 liradan başlıyor. Yine odaların özelliklerine ve genişliğine göre fiyatlar artıyor. 8.000 TL'ye 1 geceyi otelde geçirebileceğiniz gibi böyle bir tatil için 20.000 TL de harcayabilirsiniz.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi yazın çok tercih edilen yerlerden biri.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi yazın çok tercih edilen yerlerden biri.

Kuşadası'nda otel fiyatları da şöyle:

Kuşadası'nda otel fiyatları da şöyle:

Kuşadası'nda her şey dahil bir otelde tatil yapmak için en az 5.000 TL'yi gözden çıkarmak gerek. Fiyat 5.000 TL ile başlıyor ve 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ortalama 6.000-7.000 TL'yle Kuşadası'nda her şey dahil bir otelde tatil yapmanız mümkün.

İzmir'in de birçok tatil yeri var ama en çok tercih edileni Çeşme elbette.

İzmir'in de birçok tatil yeri var ama en çok tercih edileni Çeşme elbette.

Çeşme'nin otellerine de bakalım mı?

Çeşme'nin otellerine de bakalım mı?

Çeşme'de 5.000 TL'ye otelde bir gece geçirmek mümkün. Ama tabii bu başlangıç fiyatı. Fiyatlar otelin özelliklerine göre ve odaların büyüklüğüne göre değişiyor. 28.000 TL'ye kadar otel fiyatları var. Ama ortalama 10.000 TL'ye bir gece Çeşme'de otelde kalabilirsiniz.

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