Her Şey Dahil 5 Yıldızlı Otelde Tatil Yapmak Ne Kadar? Tatil Yörelerinin 2024 İçin Ortalama Ücretleri

Ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak istiyorsanız Temmuz ayında bir gecelik fiyatı 2 kişi için 9.000 TL'den başlıyor. Odanın konumu ve büyüklüğüne göre bu fiyat 16.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatların 2 yetişkin için olduğunu da söyleyelim, eğer daha fazla kişi ve çocuk varsa fiyatlar elbette değişiyor.