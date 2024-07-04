Atatürk Türkiye Armasında Kurt Figürü Olmasını Neden İstemedi?

Merih Demiral'ın Avusturya maçı sonrası yaptığı bozkurt işareti spordan siyasete, dış ilişkilerden tarihe pek çok açıdan irdelendi. Kurtun Türk kültürü ve tarihi için önemli bir sembol olduğu söylendi. Peki pek çok ülkenin armasıda hayvan figürleri varken bizde neden yok?