Atatürk Türkiye Armasında Kurt Figürü Olmasını Neden İstemedi?
Atatürk Türkiye Armasında Kurt Figürü Olmasını Neden İstemedi?
Merih Demiral'ın Avusturya maçı sonrası yaptığı bozkurt işareti spordan siyasete, dış ilişkilerden tarihe pek çok açıdan irdelendi. Kurtun Türk kültürü ve tarihi için önemli bir sembol olduğu söylendi. Peki pek çok ülkenin armasıda hayvan figürleri varken bizde neden yok?
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Pek çok ülkenin bayrağı dışında birer devlet arması var. Bu armaların çoğunda da hayvan figürleri var.
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Aslında Atatürk’ün emriyle 1927 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen devlet arması yarışması düzenlenmişti.
Namık İsmail ise yukarıdaki tasarımıyla birinci olmuş. Ancak bu armanın kullanımı bir süre rafa kalkmıştı.
Afet İnan'ın aktardığına göre Gazi Paşa kurt figürünün mitolojik kaynağından ötürü bu tasarımı istemedi.
O günden beri arma olarak hilal ve yıldızın farklı zeminlerdeki kombinasyonları Türkiye Cumhuriyeti Arması olarak kullanılmaya devam etti.
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