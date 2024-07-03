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Milli Takımın Çeyrek Final Maçı Konseriyle Çakışan Hayko Cepkin'den Kral Hareket

Milli Takımın Çeyrek Final Maçı Konseriyle Çakışan Hayko Cepkin'den Kral Hareket

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 17:51

EURO 2008'den beri turnuva izlemeyi özleyen futbolseverler heyecanla çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçını beklemeye başladı. Planlar değişti, sözler verildi, ülkenin nabzı Cumartesi günü oynanacak maça ayarlandı. Ancak bazı etkinlikler maçla çakışınca kara kara düşünmeye başladık. Bu etkinliklerden biri de Hayko Cepkin konseriydi. Ünlü sanatçı maç için seyircilerine kıyak geçti

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Mevzu milli maç olunca hayat durur biliyorsunuz.

Mevzu milli maç olunca hayat durur biliyorsunuz.

Laf olsun diye söylemiyoruz!

Malum yarı final kovalayacağımız Hollanda maçı da Cumartesi akşamı 22.00'ye denk geliyor ve bu saatlerde planları olan insanlar var.

Malum yarı final kovalayacağımız Hollanda maçı da Cumartesi akşamı 22.00'ye denk geliyor ve bu saatlerde planları olan insanlar var.

Bir Hayko Cepkin hayranı da bu durumdan yakındı.

Bir Hayko Cepkin hayranı da bu durumdan yakındı.
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Hayko da maçı 20.15'e çekti!

Hayko da maçı 20.15'e çekti!

Gerisi tebrik teşekkür...

Gerisi tebrik teşekkür...
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