Milli Takımın Çeyrek Final Maçı Konseriyle Çakışan Hayko Cepkin'den Kral Hareket

EURO 2008'den beri turnuva izlemeyi özleyen futbolseverler heyecanla çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçını beklemeye başladı. Planlar değişti, sözler verildi, ülkenin nabzı Cumartesi günü oynanacak maça ayarlandı. Ancak bazı etkinlikler maçla çakışınca kara kara düşünmeye başladık. Bu etkinliklerden biri de Hayko Cepkin konseriydi. Ünlü sanatçı maç için seyircilerine kıyak geçti