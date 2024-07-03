Mucizevi Kurtarışıyla Turu Getiren Mert Günok'un 4 Yıl Önceki Sözleri Gündem Oldu

Avusturya maçında Milliler takım olarak müthiş mücadele verdi. Koşu rekorları kıran Ferdi Kadıoğlu, iki golde imzası olan Merih Demiral, duran toplardaki becerisiyle Arda Güler ve diğerleri. Ancak son saniyede Mert Günok'un yaptığı kurtarış tüm dünyada gündem oldu. Rakip takım hocası bile İngilizlerin efsane kalecisi Gordon Banks benzetmesi yaptı. Günok'un dört yıl önce Sunay Akın'la yaptığı röportajdaki detay ise gülümsetti.via ant_sermet