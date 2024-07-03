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Mucizevi Kurtarışıyla Turu Getiren Mert Günok'un 4 Yıl Önceki Sözleri Gündem Oldu

Mucizevi Kurtarışıyla Turu Getiren Mert Günok'un 4 Yıl Önceki Sözleri Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 17:05

Avusturya maçında Milliler takım olarak müthiş mücadele verdi. Koşu rekorları kıran Ferdi Kadıoğlu, iki golde imzası olan Merih Demiral, duran toplardaki becerisiyle Arda Güler ve diğerleri. Ancak son saniyede Mert Günok'un yaptığı kurtarış tüm dünyada gündem oldu. Rakip takım hocası bile İngilizlerin efsane kalecisi Gordon Banks benzetmesi yaptı. Günok'un dört yıl önce Sunay Akın'la yaptığı röportajdaki detay ise gülümsetti.via ant_sermet

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Mert Günok için pek çok kişi ikonik kurtarışıyla Pele'yi bile şaşırtan Gordon Banks benzetmesi yaptı.

Mert Günok için pek çok kişi ikonik kurtarışıyla Pele'yi bile şaşırtan Gordon Banks benzetmesi yaptı.

Mert Günok gol beklentisinin %100'e yakın olduğu bu topu ıslak zemin ve yağışlı havaya rağmen kurtardı.

Mert Günok gol beklentisinin %100'e yakın olduğu bu topu ıslak zemin ve yağışlı havaya rağmen kurtardı.

İnternette de Mert Günok'u daha yakından tanımak isteyenler arşivleri kurcalamaya başladı.

İnternette de Mert Günok'u daha yakından tanımak isteyenler arşivleri kurcalamaya başladı.

Sunay Akın'ın YouTube kanalına dört yıl önce konuk olan başarılı file bekçisi dünkü maça nazire yaparcasına ıslak zeminde daha iyi olduğunu açıkladı.

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