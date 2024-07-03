Seren Serengil'in Yapay Zekalı Galibiyet Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Türkiye'nin turnuvanın güçlü ekiplerinden Avusturya'yı devirerek çeyrek finale adını yazdırması coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de bu mucizevi galibiyeti sosyal medya hesaplarından kutladı. Ancak Seren Serengil'in paylaşımı oldukça ilginç bulundu.