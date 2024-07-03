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Seren Serengil'in Yapay Zekalı Galibiyet Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Seren Serengil'in Yapay Zekalı Galibiyet Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 16:17

Türkiye'nin turnuvanın güçlü ekiplerinden Avusturya'yı devirerek çeyrek finale adını yazdırması coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de bu mucizevi galibiyeti sosyal medya hesaplarından kutladı. Ancak Seren Serengil'in paylaşımı oldukça ilginç bulundu.

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Serengil 10. Yıl Marşı fonlu bir yapay zeka görseli paylaştı. Görselde galibiyeti ellerinde bayraklarla kutlayan köpekler vardı.

Serengil 10. Yıl Marşı fonlu bir yapay zeka görseli paylaştı. Görselde galibiyeti ellerinde bayraklarla kutlayan köpekler vardı.

Tepkiler gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi.
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