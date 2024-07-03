Seren Serengil'in Yapay Zekalı Galibiyet Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Seren Serengil'in Yapay Zekalı Galibiyet Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
Türkiye'nin turnuvanın güçlü ekiplerinden Avusturya'yı devirerek çeyrek finale adını yazdırması coşkuyla karşılandı. Ünlü isimler de bu mucizevi galibiyeti sosyal medya hesaplarından kutladı. Ancak Seren Serengil'in paylaşımı oldukça ilginç bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serengil 10. Yıl Marşı fonlu bir yapay zeka görseli paylaştı. Görselde galibiyeti ellerinde bayraklarla kutlayan köpekler vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler gecikmedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın