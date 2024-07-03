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Milli Takımın Avusturya Zaferini Viyana Kuşatması'na Bağlayan Erhan Afyoncu'ya Gelen Tepkiler

Milli Takımın Avusturya Zaferini Viyana Kuşatması'na Bağlayan Erhan Afyoncu'ya Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.07.2024 - 13:47

EURO 2024'te aldığımız Avusturya galibiyeti sosyal medyada da büyük sevinç yaratırken herkes kendi uzmanlığına göre maça dair yorumlarını yaptı. Bunlardan biri de tarihçi Erhan Afyoncu. Avusturya galibiyetiyle Viyana Kuşatması'nı ilişkilendiren Afyoncu destek de aldı tepki de.

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Otoritelerin ve bahis sitelerinin Avusturya'yı favori gösterdiği maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adımızı son sekize yazdırdık. Sosyal medyada da sevincin yanısıra ilginç paylaşımlar da geldi.

Otoritelerin ve bahis sitelerinin Avusturya'yı favori gösterdiği maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adımızı son sekize yazdırdık. Sosyal medyada da sevincin yanısıra ilginç paylaşımlar da geldi.

Tarihçi akademisyen Erhan Afyoncu da bu galibiyetle Viyana'nın düştüğünü söyledi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı ve şehitleri andı.

Tarihçi akademisyen Erhan Afyoncu da bu galibiyetle Viyana'nın düştüğünü söyledi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı ve şehitleri andı.
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Tabii paylaşımdaki tarihi hataya da yer verildi.

Tabii paylaşımdaki tarihi hataya da yer verildi.
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"Maçla memleket mi düşer" dendi.

"Maçla memleket mi düşer" dendi.
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Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
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