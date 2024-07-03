Milli Takımın Avusturya Zaferini Viyana Kuşatması'na Bağlayan Erhan Afyoncu'ya Gelen Tepkiler

EURO 2024'te aldığımız Avusturya galibiyeti sosyal medyada da büyük sevinç yaratırken herkes kendi uzmanlığına göre maça dair yorumlarını yaptı. Bunlardan biri de tarihçi Erhan Afyoncu. Avusturya galibiyetiyle Viyana Kuşatması'nı ilişkilendiren Afyoncu destek de aldı tepki de.