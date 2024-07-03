Milli Takımın Avusturya Zaferini Viyana Kuşatması'na Bağlayan Erhan Afyoncu'ya Gelen Tepkiler
Milli Takımın Avusturya Zaferini Viyana Kuşatması'na Bağlayan Erhan Afyoncu'ya Gelen Tepkiler
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Otoritelerin ve bahis sitelerinin Avusturya'yı favori gösterdiği maçta Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adımızı son sekize yazdırdık. Sosyal medyada da sevincin yanısıra ilginç paylaşımlar da geldi.
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Tarihçi akademisyen Erhan Afyoncu da bu galibiyetle Viyana'nın düştüğünü söyledi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı ve şehitleri andı.
Tabii paylaşımdaki tarihi hataya da yer verildi.
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"Maçla memleket mi düşer" dendi.
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Şöyle de bir durum var.
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