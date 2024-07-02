Mehmet Şimşek'in 2015 Yılında Yaptığı Paylaşım Yeniden Gündem Oldu
Mehmet Şimşek'in 2015 Yılında Yaptığı Paylaşım Yeniden Gündem Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı uzun yıllardır kullanan siyasilerden. Başta 'fakir aile ziyareti' olmak üzere eski paylaşımları aradan yıllar geçse de gündeme sürekli düşüyor. Bu paylaşım ise kendisinin harıl harıl ek vergi kalemi aldığı bir döneme denk gelince, geçmişten gelen paylaşıma Twitter ahalisi sessiz kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılında Bingöl'e bağlı Sarıçiçek köyüne gök taşı parçaları yağmış, bu taşların bir kısmı NASA'da incelenirken köylü de bir kısmını koleksiyonerlere satarak yüksek gelirler elde etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dönemin Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bu konuda bir anket açtı.
Ankette %72.4 alınmamalı sonucu çıktı.
O dönem gülünüp geçilen bu paylaşım 2024 yılında Şimşek'in yeni vergi kalemleri arayışına girmesiyle hortladı.
Gelen tepkiler şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında köylü yanıtı vermişti.
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın