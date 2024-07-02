Mehmet Şimşek'in 2015 Yılında Yaptığı Paylaşım Yeniden Gündem Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı uzun yıllardır kullanan siyasilerden. Başta 'fakir aile ziyareti' olmak üzere eski paylaşımları aradan yıllar geçse de gündeme sürekli düşüyor. Bu paylaşım ise kendisinin harıl harıl ek vergi kalemi aldığı bir döneme denk gelince, geçmişten gelen paylaşıma Twitter ahalisi sessiz kalamadı.