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Mehmet Şimşek'in 2015 Yılında Yaptığı Paylaşım Yeniden Gündem Oldu

Mehmet Şimşek'in 2015 Yılında Yaptığı Paylaşım Yeniden Gündem Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.07.2024 - 17:06

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'ı uzun yıllardır kullanan siyasilerden. Başta 'fakir aile ziyareti' olmak üzere eski paylaşımları aradan yıllar geçse de gündeme sürekli düşüyor. Bu paylaşım ise kendisinin harıl harıl ek vergi kalemi aldığı bir döneme denk gelince, geçmişten gelen paylaşıma Twitter ahalisi sessiz kalamadı.

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2015 yılında Bingöl'e bağlı Sarıçiçek köyüne gök taşı parçaları yağmış, bu taşların bir kısmı NASA'da incelenirken köylü de bir kısmını koleksiyonerlere satarak yüksek gelirler elde etmişti.

2015 yılında Bingöl'e bağlı Sarıçiçek köyüne gök taşı parçaları yağmış, bu taşların bir kısmı NASA'da incelenirken köylü de bir kısmını koleksiyonerlere satarak yüksek gelirler elde etmişti.

Dönemin Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bu konuda bir anket açtı.

Dönemin Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bu konuda bir anket açtı.
twitter.com

Ankette %72.4 alınmamalı sonucu çıktı.

Ankette %72.4 alınmamalı sonucu çıktı.

O dönem gülünüp geçilen bu paylaşım 2024 yılında Şimşek'in yeni vergi kalemleri arayışına girmesiyle hortladı.

O dönem gülünüp geçilen bu paylaşım 2024 yılında Şimşek'in yeni vergi kalemleri arayışına girmesiyle hortladı.

Gelen tepkiler şöyle 👇

Gelen tepkiler şöyle 👇
twitter.com
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Aslında köylü yanıtı vermişti.

Aslında köylü yanıtı vermişti.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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