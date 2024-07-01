Mehmet Şimşek'in Çıktığı TV Programında Yaptığı Açıklamalara Tepki Yağdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sabah HaberTürk'ün konuğuydu. Yeni vergilerden yurt dışı çıkış harcına asgari ücretten EYT'ye pek çok konu hakkında konuştu ve sözlerinin büyük bölümü tepki çekti. Siyasiler, gazeteciler ve vatandaş Şimşek'in açıklamalarını mantıksız buldu.