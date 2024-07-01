Mehmet Şimşek'in Çıktığı TV Programında Yaptığı Açıklamalara Tepki Yağdı
Mehmet Şimşek'in Çıktığı TV Programında Yaptığı Açıklamalara Tepki Yağdı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sabah HaberTürk'ün konuğuydu. Yeni vergilerden yurt dışı çıkış harcına asgari ücretten EYT'ye pek çok konu hakkında konuştu ve sözlerinin büyük bölümü tepki çekti. Siyasiler, gazeteciler ve vatandaş Şimşek'in açıklamalarını mantıksız buldu.
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Asgari ücreti düşük bulmamasına büyük tepkiler geldi. EYT'nin muhalefetin popülist söylemi olduğunu eklemesi de ekonomistler tarafından eleştirildi.
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Özgür Demirtaş da açıklamaları doğru bulmadı.
Şimşek bu harcın deprem için kullanılabileceğini de belirtince tepkiler kaçınılmaz oldu.
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