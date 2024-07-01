Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mehmet Şimşek'in Çıktığı TV Programında Yaptığı Açıklamalara Tepki Yağdı

Mehmet Şimşek'in Çıktığı TV Programında Yaptığı Açıklamalara Tepki Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.07.2024 - 12:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sabah HaberTürk'ün konuğuydu. Yeni vergilerden yurt dışı çıkış harcına asgari ücretten EYT'ye pek çok konu hakkında konuştu ve sözlerinin büyük bölümü tepki çekti. Siyasiler, gazeteciler ve vatandaş Şimşek'in açıklamalarını mantıksız buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Asgari ücreti düşük bulmamasına büyük tepkiler geldi. EYT'nin muhalefetin popülist söylemi olduğunu eklemesi de ekonomistler tarafından eleştirildi.

Asgari ücreti düşük bulmamasına büyük tepkiler geldi. EYT'nin muhalefetin popülist söylemi olduğunu eklemesi de ekonomistler tarafından eleştirildi.
twitter.com

Özgür Demirtaş da açıklamaları doğru bulmadı.

Özgür Demirtaş da açıklamaları doğru bulmadı.
twitter.com

Ancak en çok tepki çeken açıklaması son zamanlarda 150 liradan 1500 ve 3000 lira bandına çıkması planlanan yurt dışı çıkış harcıydı.

Şimşek bu harcın deprem için kullanılabileceğini de belirtince tepkiler kaçınılmaz oldu.

Şimşek bu harcın deprem için kullanılabileceğini de belirtince tepkiler kaçınılmaz oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
20
6
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın