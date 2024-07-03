'Başka Ülkede Yaşayamam' Dedirtecek Olay! Marmaray Sürücüsü, Milli Takımın Karşılaşmasını İzlemek İçin Durdu

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yla karşı karşıya geldi.
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Milli Takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonlanan karşılaşmayı izlemek için Bakırköy Sanatçılar Parkı'na kurulan dev ekranın yanında duran Marmaray makinisti, seyircilerle birlikte maçı izledi.
Makinist daha sonra seyircilere korna ile destek vererek yoluna devam etti. Makinistin bu hareketi sosyal medyada 'Başka ülkede yaşayamam' yorumlarını beraberinde getirdi. İşte o anlar; 📹
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