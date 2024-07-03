'Başka Ülkede Yaşayamam' Dedirtecek Olay! Marmaray Sürücüsü, Milli Takımın Karşılaşmasını İzlemek İçin Durdu

Bakırköy'de Milli Takımımızın Euro 2024 son 16 Turu'nda rakibi olan Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izlemek için kurulan dev ekranın önüne gelen Marmaray treni, seyircilerle birlikte maçı izledi. Makinist daha sonra seyircilere korna çalarak yoluna devam etti.