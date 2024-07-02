Çeyrek Finaldeyiz! Galibiyetin Ardından Bitiş Düdüğüyle Tüm Oyuncularımız Kendini Yere Attı

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Maçın ilk ve 59. dakikasında gol atan Merih Demiral gecenin ismi olurken tüm oyuncularımız başarılı performanslar sergiledi.
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Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise hepsi kendini yere attı.
İşte o anlar 👇
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Hakan yok,huzur var. abs fren aq.
Şu turnuvada final oynayamazsak yazık olacak bize. Almanya, İspanya, Fransa ve Portekiz'le finale kadar oynamayacaksın. Bunların yerine rakiplerin grubu 3. b... Devamını Gör
valla helal olsun