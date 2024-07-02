Çeyrek Finaldeyiz! Galibiyetin Ardından Bitiş Düdüğüyle Tüm Oyuncularımız Kendini Yere Attı

Euro 2024 maçlarında Almanya’nın Leipzig şehrinde bir araya gelen A Milli Takımımız ve Avusturya heyecanın dorukta olduğu bir maç yaşattı. Merih Demiral’ın golleriyle 2-1 galibiyetle sonuçlandırdığımız maç bizi çeyrek finale taşıdı.