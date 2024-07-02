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Çeyrek Finaldeyiz! Galibiyetin Ardından Bitiş Düdüğüyle Tüm Oyuncularımız Kendini Yere Attı

Çeyrek Finaldeyiz! Galibiyetin Ardından Bitiş Düdüğüyle Tüm Oyuncularımız Kendini Yere Attı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 01:06

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Euro 2024 maçlarında Almanya’nın Leipzig şehrinde bir araya gelen A Milli Takımımız ve Avusturya heyecanın dorukta olduğu bir maç yaşattı. Merih Demiral’ın golleriyle 2-1 galibiyetle sonuçlandırdığımız maç bizi çeyrek finale taşıdı.

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Maçın ilk ve 59. dakikasında gol atan Merih Demiral gecenin ismi olurken tüm oyuncularımız başarılı performanslar sergiledi.

Maçın ilk ve 59. dakikasında gol atan Merih Demiral gecenin ismi olurken tüm oyuncularımız başarılı performanslar sergiledi.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise hepsi kendini yere attı.

Bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise hepsi kendini yere attı.

İşte o anlar 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Nokta virgül

Hakan yok,huzur var. abs fren aq.

Bozkurt

Şu turnuvada final oynayamazsak yazık olacak bize. Almanya, İspanya, Fransa ve Portekiz'le finale kadar oynamayacaksın. Bunların yerine rakiplerin grubu 3. b... Devamını Gör

Umut Arslan

valla helal olsun