Maç Öncesi Skoru Tahmin Eden Korgi Köpek Sen Haklı Çıktın!

@aircorg adlı TikTok ve Instagram sosyal medya hesaplarından önemli maçlar öncesi skor tahminleri yapan Korgi cinsi köpekten Türkiye-Avusturya maçından birkaç gün önce Türkiye’nin 2-1 galibiyetle Avusturya’yı geride bırakacağı tahmini gelmişti.
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Almanya’nın Leipzig şehrinde karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya’nın maçı 2-1 skorla sonuçlandı.
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Merih Demiral’ın iki golüyle galibiyeti aldığımız maçın skorunu günler öncesinden bilen Korgi köpeğe buradan bi’ alkış!
İşte o anlar 👇
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