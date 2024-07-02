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Maç Öncesi Skoru Tahmin Eden Korgi Köpek Sen Haklı Çıktın!

Maç Öncesi Skoru Tahmin Eden Korgi Köpek Sen Haklı Çıktın!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 00:06

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@aircorg adlı TikTok ve Instagram sosyal medya hesaplarından önemli maçlar öncesi skor tahminleri yapan Korgi cinsi köpekten Türkiye-Avusturya maçından birkaç gün önce Türkiye’nin 2-1 galibiyetle Avusturya’yı geride bırakacağı tahmini gelmişti.

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Almanya’nın Leipzig şehrinde karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya’nın maçı 2-1 skorla sonuçlandı.

Almanya’nın Leipzig şehrinde karşı karşıya gelen Türkiye ile Avusturya’nın maçı 2-1 skorla sonuçlandı.

Merih Demiral’ın iki golüyle galibiyeti aldığımız maçın skorunu günler öncesinden bilen Korgi köpeğe buradan bi’ alkış!

Merih Demiral’ın iki golüyle galibiyeti aldığımız maçın skorunu günler öncesinden bilen Korgi köpeğe buradan bi’ alkış!

İşte o anlar 👇

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