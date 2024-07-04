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Hayatındaki Zorluklarla Mücadele Etmeni Kolaylaştıracak Pozitif Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Hayatındaki Zorluklarla Mücadele Etmeni Kolaylaştıracak Pozitif Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 19:31

Herkesin hayatında bazen zorluklar açığa çıkabilir. Önemli olan bunlarla en iyi şekilde mücadele etmektir. Tabii ki müzik eşliğinde!

Hazırsan bu testte o müziği söylüyoruz!

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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?

2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?

3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?

4. Peki ya bir ilişkin var mı?

5. Eğer ilişkin varsa ne sıklıkla romantik aktiviteler yapıyorsunuz?

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6. Arkadaşların ya da ailenle ne sıklıkla vakit geçiriyorsun?

7. Genel olarak hayata nasıl bakıyorsun?

8. Son olarak, kendini tek bir kelimeyle tanımlayacak olsaydın bu kelime ne olurdu?

Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim (Orjinal)

Yalın - Ah Be Kardeşim (Official Video)

Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe [OFFICIAL VIDEO]

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