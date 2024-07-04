Hayatındaki Zorluklarla Mücadele Etmeni Kolaylaştıracak Pozitif Bir Şarkı Öneriyoruz!
Hayatındaki Zorluklarla Mücadele Etmeni Kolaylaştıracak Pozitif Bir Şarkı Öneriyoruz!
Herkesin hayatında bazen zorluklar açığa çıkabilir. Önemli olan bunlarla en iyi şekilde mücadele etmektir. Tabii ki müzik eşliğinde!
Hazırsan bu testte o müziği söylüyoruz!
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1. Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsun?
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2. İş yoğunluğunun genel hayatını nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
3. İş dışında herhangi bir hobin var mı?
4. Peki ya bir ilişkin var mı?
5. Eğer ilişkin varsa ne sıklıkla romantik aktiviteler yapıyorsunuz?
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