Seni Kim Delirtti?

Hayatının tam ortasına, sanki bir fırtına gibi giren o arkadaşın var ya, işte o seni deliye çevirmiş. Herkesin hayatında bir şekilde karşısına çıkan, biraz tuz biber ekleyen, bazen de tam bir baş belası olan biri vardır. Senin de hayatına, birazcık psikolojini altüst eden, belki de biraz fazla enerjik, biraz fazla dengesiz biri girmiş. Bir zamanlar arkadaş dediğin bu kişi, hareketleriyle, bazen dengesiz, bazen de anlaşılmaz tavırlarıyla seni çileden çıkarmış olabilir. Belki de her buluşmanızda, her telefonda konuşmanızda, her mesajlaşmanızda biraz daha sinirlerin bozulmuş, biraz daha sabrın tükenmiştir. Ama düşünüyorsun ve anlıyorsun ki, belki de aranızda gerçek bir arkadaşlık bağı hiç olmadı. Belki de bu arkadaşlık, en başından beri bir hata, bir yanılgıydı. Belki de bu kişiyle kurduğun arkadaşlık, başından beri sana zarar vermekten başka bir şey getirmedi. Ancak şimdi bunu anlamak, belki de bu zorlu süreci daha kolay atlatmana yardımcı olacaktır.