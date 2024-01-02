Seni Kim Delirtti?
Seni Kim Delirtti?
Bu test seni kim delirtti ortaya çıkarıyor!
Haydi testte!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sevgilin var mı?
4. Peki genel olarak nasıl bir ilişkiniz var?
5. Peki bir yolculuğa çıkacak olsan yanına kimi almazdın?
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6. Sevdiğin biriyle tartışma yaşadığında ilk olarak kim özür diler?
7. Biraz arkadaşlık ilişkilerini öğrenelim! Arkadaşlarınla ne sıklıkla görüşüyorsun?
8. Aileni kaç gün görmezsen özlersin?
9. Bunlardan birini seç.
10. Son olarak sende olmasını istediğin bir özellik seç!
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Seni ailen delirtmiş!
Seni eski sevgilin delirtmiş!
Seni eski bir arkadaşın delirtmiş!
Seni yine sen delirtmişsin!
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Ailem çıktı, akrabalar desek daha doğru olur, artı enflasyon ve sebep olanlar
Seni eski sevgilin delirtmiş! 🤣🤣🤣🤣
Seni yine sen delirtmişsin! bildiğim bir mevzu :))