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Seni Kim Delirtti?

Seni Kim Delirtti?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.01.2024 - 10:18

Bu test seni kim delirtti ortaya çıkarıyor!

Haydi testte!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sevgilin var mı?

4. Peki genel olarak nasıl bir ilişkiniz var?

4. Peki genel olarak nasıl bir ilişkiniz var?

5. Peki bir yolculuğa çıkacak olsan yanına kimi almazdın?

5. Peki bir yolculuğa çıkacak olsan yanına kimi almazdın?
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6. Sevdiğin biriyle tartışma yaşadığında ilk olarak kim özür diler?

7. Biraz arkadaşlık ilişkilerini öğrenelim! Arkadaşlarınla ne sıklıkla görüşüyorsun?

7. Biraz arkadaşlık ilişkilerini öğrenelim! Arkadaşlarınla ne sıklıkla görüşüyorsun?

8. Aileni kaç gün görmezsen özlersin?

8. Aileni kaç gün görmezsen özlersin?

9. Bunlardan birini seç.

9. Bunlardan birini seç.

10. Son olarak sende olmasını istediğin bir özellik seç!

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Seni ailen delirtmiş!

Biraz dram, biraz komedi, biraz da gerilim... İşte senin hikayen! Ailenle olan ilişkin tam bir dizi senaryosu gibi. Anlaşmak isteyip bir türlü anlaşamadığın, sürekli bir konudan diğerine atlayıp çatıştığın, kalplerin kırıldığı ama sonunda hep barışılan bir hikaye bu. Ve tabii ki, bu hikayenin başrolünde sen varsın. Bir yandan aileni seviyor, onlara saygı duyuyor, onlarla iyi anlaşmak istiyorsun. Ancak diğer yandan, onların senin üzerindeki baskısı, sürekli olarak seni eleştirmeleri, senin özgürlüğünü kısıtlamaları seni deli ediyor. Bu durum, zaman zaman senin psikolojini de olumsuz yönde etkiliyor. Ve işin en ilginç yanı, tüm bu yaşananların ardından ailenin senden beklediği şeyin hala anlayış ve hoşgörü olması. Onlar seni deli edip dururken, senin hala onlara karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmanı bekliyorlar. Bu durum, seni bir yandan gülümsetiyor, bir yandan da düşündürüyor. Ama sonuçta, ailen ailen. Onlarla olan ilişkin ne kadar karmaşık ve zorlu olursa olsun, onları seviyor ve onlara saygı duyuyorsun. Ve belki de, tam da bu yüzden, onların seni delirtmelerine rağmen hala onlara karşı anlayışlı olmayı sürdürüyorsun.

Seni eski sevgilin delirtmiş!

Bir zamanlar aşkla bağlandığın o eski sevgilin, artık seni tam anlamıyla çılgına çevirmiş. Onunla geçirdiğin günlerde yaşadığın o tatlı aşk hikayesi, zamanla bir kabus haline gelmiş. İlişkinizin başlarında, gözlerinde parıldayan aşk ışığına kapılmış, onunla birlikte geçireceğin güzel günlerin hayalini kurmuştun. Ancak, zaman geçtikçe ilişkinizdeki çatlaklar yavaşça gün yüzüne çıkmaya başlamış. Belki de en başından beri ilişkinizin tek normal yanı, içinde bulunduğunuz aşkın büyüsüymüş. Ancak, bu büyüyü bile zamanla bozmuş. Kıskançlık krizleri, seni adeta nefes alamaz hale getirmiş. Her ne kadar aşk, kıskanmakla birlikte gelse de, onun kıskançlıkları seni tamamen sıkmış, hatta yormuş. Bir yandan senden sürekli olarak taleplerde bulunurken, diğer yandan kendi özgürlüğünü düşünmesi, seni daha da bunaltmış. Bu durum, seni adeta bir çıkmaza sürüklemiş. Ve en acısı da, tüm bu yaşananların ardından, seni deliye döndüren bu eski sevgilin, seni hiç düşünmeden, hiçbir şey olmamış gibi bırakıp gitmiş. Bu durum, seni daha da yıpratmış ve belki de aşka olan inancını sarsmış. Ancak unutma ki, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de bu yaşadıkların, seni daha güçlü bir aşka hazırlıyordur.

Seni eski bir arkadaşın delirtmiş!

Hayatının tam ortasına, sanki bir fırtına gibi giren o arkadaşın var ya, işte o seni deliye çevirmiş. Herkesin hayatında bir şekilde karşısına çıkan, biraz tuz biber ekleyen, bazen de tam bir baş belası olan biri vardır. Senin de hayatına, birazcık psikolojini altüst eden, belki de biraz fazla enerjik, biraz fazla dengesiz biri girmiş. Bir zamanlar arkadaş dediğin bu kişi, hareketleriyle, bazen dengesiz, bazen de anlaşılmaz tavırlarıyla seni çileden çıkarmış olabilir. Belki de her buluşmanızda, her telefonda konuşmanızda, her mesajlaşmanızda biraz daha sinirlerin bozulmuş, biraz daha sabrın tükenmiştir. Ama düşünüyorsun ve anlıyorsun ki, belki de aranızda gerçek bir arkadaşlık bağı hiç olmadı. Belki de bu arkadaşlık, en başından beri bir hata, bir yanılgıydı. Belki de bu kişiyle kurduğun arkadaşlık, başından beri sana zarar vermekten başka bir şey getirmedi. Ancak şimdi bunu anlamak, belki de bu zorlu süreci daha kolay atlatmana yardımcı olacaktır.

Seni yine sen delirtmişsin!

Bir çılgınlık rüzgarı estiriyor ve bu rüzgarın merkezinde kim var dersiniz? Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi, o kişi sensin. Kendini adeta bir delilik fırtınasının tam ortasına atıyorsun. Gününün her saati, her dakikası, kendine aşırı yükleniyor, duygularını, düşüncelerini içine atıyor ve bu durum seni adeta deliye döndürüyor. Yanlış anlama, bu tamamen kendi seçimin. Kendi dünyanda, kendi başına bir savaş veriyorsun. Her zorlukla tek başına mücadele ediyor, yaşadıklarını kimseyle paylaşmıyorsun. Bu yüzden seni delirten kişi, maalesef ki, yine sensin. Kendini dinlemiyor, anlamıyor, ve hatta belki de en önemlisi, kendine değer vermiyorsun. Kendi değerini göz ardı ediyor, kendini küçümsüyor ve bu durum da seni delirmenin eşiğine getiriyor. Kendine en büyük kötülüğü, kendine değer vermemekle yapıyorsun. Kendine biraz daha fazla değer ver, biraz daha fazla dinle, biraz daha fazla anla. Kendini delirtmenin eşiğinden dönmek için, kendine biraz daha fazla değer vermen gerekiyor. Kendine biraz daha fazla değer ver, ve belki de kendini delirtmenin eşiğinden dönebilirsin.

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mehmethh

Ailem çıktı, akrabalar desek daha doğru olur, artı enflasyon ve sebep olanlar

s.rtc

Seni eski sevgilin delirtmiş! 🤣🤣🤣🤣

moonlight

Seni yine sen delirtmişsin! bildiğim bir mevzu :))