Seni Kim Delirtti?

Bir zamanlar aşkla bağlandığın o eski sevgilin, artık seni tam anlamıyla çılgına çevirmiş. Onunla geçirdiğin günlerde yaşadığın o tatlı aşk hikayesi, zamanla bir kabus haline gelmiş. İlişkinizin başlarında, gözlerinde parıldayan aşk ışığına kapılmış, onunla birlikte geçireceğin güzel günlerin hayalini kurmuştun. Ancak, zaman geçtikçe ilişkinizdeki çatlaklar yavaşça gün yüzüne çıkmaya başlamış. Belki de en başından beri ilişkinizin tek normal yanı, içinde bulunduğunuz aşkın büyüsüymüş. Ancak, bu büyüyü bile zamanla bozmuş. Kıskançlık krizleri, seni adeta nefes alamaz hale getirmiş. Her ne kadar aşk, kıskanmakla birlikte gelse de, onun kıskançlıkları seni tamamen sıkmış, hatta yormuş. Bir yandan senden sürekli olarak taleplerde bulunurken, diğer yandan kendi özgürlüğünü düşünmesi, seni daha da bunaltmış. Bu durum, seni adeta bir çıkmaza sürüklemiş. Ve en acısı da, tüm bu yaşananların ardından, seni deliye döndüren bu eski sevgilin, seni hiç düşünmeden, hiçbir şey olmamış gibi bırakıp gitmiş. Bu durum, seni daha da yıpratmış ve belki de aşka olan inancını sarsmış. Ancak unutma ki, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de bu yaşadıkların, seni daha güçlü bir aşka hazırlıyordur.