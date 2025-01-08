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Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklüden Yeni Stanley Termoslara 8 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Fissler Düdüklüden Yeni Stanley Termoslara 8 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 15:13

8 Ocak 2025 tarihinde hangi indirimler sizleri bekliyor, merak mı ediyorsunuz? Fissler düdüklülerden yeni Stanley termoslara kadar birçok ürün, günün fırsatları arasında yer alıyor. İndirimli alışverişin keyfini çıkarmanın tam zamanı! Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişinizi hemen yapın. İhtiyaçlarınızı karşılayacak, kaliteli ve kullanışlı ürünler sizi bekliyor. Fırsatlarla dolu bu günü değerlendirin, alışverişinizi indirimlerle yapmanın ayrıcalığını yaşayın. Fissler düdüklüler ve yeni Stanley termoslarla mutfaklarınızı yenileyin, yaşam alanlarınıza konfor katın. 

Bu içerik 08.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Bella Maison Bubble Kadeh Seti 6'lı Yeşil (400 Cc)

1. Bella Maison Bubble Kadeh Seti 6'lı Yeşil (400 Cc)

5.311,99 TL yerine şimdi 1.274,88 TL.

Bella Maison Bubble Kadeh Seti 6'lı Yeşil (400 Cc)

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2. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

2. Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

10.999,00 TL yerine indirimle.9.349,15 TL.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6,0L

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3. Under Armour Erkek UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

3. Under Armour Erkek UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

1.990,00 TL yerine sepette 1.791,00 TL.

Under Armour Erkek UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

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4. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

4. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

459,90 TL yerine indirimle 298,93 TL.

Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı | Tüm Cilt Tipleri

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5. Jumbo 8100 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

5. Jumbo 8100 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

9.999,00 TL yerine indirimle sadece 8.499,15 TL.

Jumbo 8100 84 Parça 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı

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6. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50

6. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50

1.699,00 TL yerine şimdi 1449 TL. 

Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0.50

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7. Tommy Hilfiger Poppy Tote Kadın Çanta, Siyah

7. Tommy Hilfiger Poppy Tote Kadın Çanta, Siyah

2.872,29 TL yerine indirimle sadece 2.324,71 TL. 

Tommy Hilfiger Poppy Tote Kadın Çanta, Siyah

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8. Leuchtturm1917 Not Defteri

8. Leuchtturm1917 Not Defteri

859,99 TL yerine indirimle 651,05 TL.

Leuchtturm1917 Not Defteri

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9. Avessa Unisex JLT40 Trambolin Oxford Kılıflı , Mavi, 102 Cm

9. Avessa Unisex JLT40 Trambolin Oxford Kılıflı , Mavi, 102 Cm

2.130,00 TL yerine şimdi 1.869,99 TL.

Avessa Unisex JLT40 Trambolin Oxford Kılıflı , Mavi, 102 Cm

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10. Toskope 12'si 1 Arada Meyve Sebze Dilimleyici

10. Toskope 12'si 1 Arada Meyve Sebze Dilimleyici

Prime fırsatıyla 464 TL. 

Toskope 12'si 1 Arada Meyve Sebze Dilimleyici

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11. Davidoff Cafe Creme Çekirdek Kahve 500 G

11. Davidoff Cafe Creme Çekirdek Kahve 500 G

780 TL yerine indirimle şimdi 559 TL.

Davidoff Cafe Creme Çekirdek Kahve 500 G

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12. Guess Kalpli Kadın Bileklik

12. Guess Kalpli Kadın Bileklik

Saat&Saat Sevgililer Günü kampanyası başladı!

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13. Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 20ml + Eye Matrix Göz Kremi 5ml, Hyalüronik Asit

13. Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 20ml + Eye Matrix Göz Kremi 5ml, Hyalüronik Asit

Yılın ilk indirimine Özel seçili ürünlerde %40'a varan fırsatlara ek tüm ürünlerde %20 indirim!

Estee Lauder Cilt Bakım Seti - Advanced Night Repair Serum 20ml + Eye Matrix Göz Kremi 5ml, Hyalüronik Asit

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14. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

14. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

Favori ürünlerinde 500TL üzeri %10, 1500TL üzeri %15, 2500TL üzeri %25 kupon fırsatını kaçırma!

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15. zadelife Karadut Özü 700 gr Analizli

15. zadelife Karadut Özü 700 gr Analizli

2. ürün %50 indirimli - 1000 TL’ye 75 tl kupon fırsatı var. 

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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