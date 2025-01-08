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ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 11 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Oto Bakım Ürünleri Geliyor! 11 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
08.01.2025 - 11:23

ŞOK 11 Ocak ile 18 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 Ocak ile 18 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Oto bakım ürünleri

Oto bakım ürünleri

  • Araç İçi Süpürge 299 TL, 

  • 5 litre Oto Cam Suyu 89,95 TL, 

  • Hugel Akü 12V 60A 2.190 TL, 

  • Kompresör 499 TL, 

  • Expert Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, 

  • 4 parça Oto Paspas 349 TL,

  • Kapı Yanı Basamak 199 TL,

  • S-Link TruePods TWS IPX4 Bluetooth 5.3 Kulaklık 599 TL, 

  • Kablosuz Kulaklıklı Transmitter 199 TL, 

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL, 

  • Direksiyon Kılıfı 119 TL, 

  • Direksiyon Tepsisi 119 TL, 

  • Bagaj Filesi 249 TL, 

  • Bel Desteği 79,95 TL, 

  • Araç Çakmak Şarjı 149 TL,

  • Motosiklet Telefon Tutucu Deri Fermuarlı 199 TL,

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu Fonksiyonlu 99,95 TL,

  • Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL, 

  • Asonic FM Transmitter 179 TL, 

  • Hytech Hızlı Ev Şarj Adaptörü 299 TL, 

  • Araç İçi Düzenliyici 119 TL, 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL,

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,

  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL, 

  • Fosforlu Numaratör 29,95 TL, 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL, 

  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL, 

  • ABS Büyük Boy Valiz 849 TL, 

  • ABS Orta Boy Valiz 749 TL,

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x60 adet Komili Islak Mendil 49 TL, 

  • 50 ml Nivea Cellular Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi 125 TL, 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 70 TL,

  • 1,4 litre Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 160TL,

  • 325 gram Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı 89 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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