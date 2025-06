Sen Yüzde Kaç Ağırbaşlısın?

Biraz fazla enerji, biraz fazla açık sözlülük ve bir tutam da ağırbaşlılık... İşte senin tarifin bu! Ağırbaşlılık bazen senin için uzak bir galaksi gibi görünebilir. Ancak gerektiğinde, bir süper kahraman gibi toparlanıp, duruma hâkim olabiliyorsun. Genelde enerjik ve açık sözlü oluşun, seni çevrendekilerin gözünde oldukça sempatik biri yapıyor. Ancak unutma, her zaman biraz daha kontrollü olmak, seni daha da sevilen biri yapabilir. Kısacası, seninle her an her şey yaşanabilir ve bu da hayatı daha da heyecanlı kılıyor!