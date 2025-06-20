Sen Yüzde Kaç Ağırbaşlısın?
Ağırbaşlılık… Kimi için bir duruş, kimi için içselleştirilmiş bir zarafet. Bazıları ne olursa olsun sakinliğini korur, bazıları ise içindekini saklamadan coşkulu yaşar. Peki senin ruhun ne kadar dingin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlar arasında en çok hangi özelliğin dikkat çeker?
4. Biri sana sinir bozucu bir laf ettiğinde tepkini nasıl verirsin?
5. Toplu bir ortamda sen genelde nasılsın?
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6. Zamana karşı tutumun nasıldır?
7. Bir tartışmada ortam iyice gerildi. Ne yaparsın?
8. İnsanların yanında duygularını nasıl yaşarsın?
9. Ailenden en çok duyduğun söz ne?
10. Sence ağırbaşlı biri nasıl olmalı?
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Sen %90 ağırbaşlısın!
Sen %70 ağırbaşlısın!
Sen %40 ağırbaşlısın!
Sen %20 ağırbaşlısın!
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