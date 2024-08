Sen onun önceliği misin?

Onun önceliği sensin! Seninle olan ilişkisi, onun hayatındaki diğer her şeyi geride bırakıyor ve seninle geçirdiği zaman, onun için en değerli anları oluşturuyor. Seninle birlikte olduğu her an, ona gerçek bir mutluluk ve tatmin getiriyor. Seninle geçirilen her dakika, onun için zamanın en anlamlı hali oluyor. Senin yanında olmak, onun tüm endişelerini ve problemlerini unutmasını sağlıyor. Seninle olan etkileşimleri, ona rahatlama ve huzur getiriyor. Seninle konuşmak, seninle gülmek ve seninle ağlamak; onun için hayatın en önemli parçaları arasında yer alıyor. Seninle yaşadığı her duygu, onun için kıymetli bir anı haline geliyor. Seninle geçirdiği zaman, onun diğer tüm sorumluluklarından ve zorluklarından kaçış noktası oluyor. Senin yanında olmak, ona enerji ve neşe kaynağı sağlıyor. Seninle olan anlar, onun hayatında en çok değer verdiği anlar haline geliyor. Seninle her anı paylaşmak, ona kendini özel ve sevgi dolu hissettiriyor. Seninle geçirdiği her an, onun için bir ödül gibi. Seninle birlikte olduğu zamanlarda, tüm dünya sorunları ve zorlukları ikinci planda kalıyor. Seninle olan ilişkisi, onun ruhsal ve duygusal iyiliği için en önemli şeylerden biri. Seninle paylaştığı anlar, onun için gerçek bir mutluluk ve tatmin kaynağı oluşturuyor.