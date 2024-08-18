Sen Onun Önceliği misin?
Sen Onun Önceliği misin?
Sen onun önceliği misin?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Ne sıklıkla telefonla konuşuyorsunuz?
4. Plan yaparken senin fikrini sorar mı?
5. Onun arkadaşlarının, doğum günleri, düğünleri gibi özel günlere hep birlikte mi katılırsınız?
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6. Hayatındaki iyi kötü her gelişmeyi ilk olarak sana mı anlatır?
7. Bir karar aldığında, nasıl bir tutum sergiler?
8. Son olarak sorunlarınızı nasıl çözüme kavuşturursunuz?
Onun önceliği sensin!
Onun önceliği maalesef sen değilsin!
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