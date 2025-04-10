onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde İlk Maçlar Tamamlandı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde İlk Maçlar Tamamlandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 09:02

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı eşleşmelerinde ilk maçlar geride kaldı. Oynanan dört maçın ikisinde net skorlarlar alındı. Arsenal ve Barcelona, rövanş karşılaşmaları için büyük bir avantaj elde etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında alınan sonuçlar

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında alınan sonuçlar

Arsenal 3 - Real Madrid 0

  • Arsenal, eşleşmenin ilk maçında evinde Real Madrid'i rahat geçti. İlk yarısı golsüz biten mücadeleye Declan Rice damga vurdu. İngiliz orta saha, ikinci yarıda attığı iki frikik golüyle takımını rahatlatırken skoru Merino belirledi.

Bayern Münih 1 - Inter 2

  • Bayern Münih, favori olarak çıktığı maçtan yenilgiyle ayrıldı. Alman dev, karşılaşmanın son bölümünde Müller ile eşitliği yakalasa da 88'de Frattesi'nin golüne engel olamadı.

PSG 3 - Aston Villa 1

  • Liverpool'u eleyerek bir üst tura yükselen PSG, sahasında Emery ve öğrencilerinin işini zora soktu. Fransız ekip, geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı. Golleri, Doue, Kvara ve Mendes kaydetti. Villa'nın tek golü Rogers'dan geldi.

Barcelona 4 - Borussia Dortmund 0

  • Hans Flick yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Barcelona, yükselen formunu Dortmund karşısında da sürdürdü. İspanya ekibi, Dortmund'u 4-0'la geçerek hem turun en farklı skorunu elde etti hem de yarı finale en çok yaklaşan takım oldu. Raphinha, Yamal ve Lewa (2) üçlüsü bu sezon bir kez daha sahneye çıktı.

Rövanş maçları 15-16 Nisan'da

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 4 takım arasına yazdıracak ekiplerin belli olduğu turun son maçları 15-16 Nisan'da yapılacak. Madrid ve Münih maçları çarşamba, Barça, PSG karşılaşmaları salı gecesi oynanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriker de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın