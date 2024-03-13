Sen Ne Zaman Aşkta Kazanacaksın?
Sen Ne Zaman Aşkta Kazanacaksın?
Sen ne zaman aşkta kazanacaksın?
Haydiii teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım genellikle ilişkilerin ne kadar sürüyor?
4. Peki ilişkilerinin geneline baktığında bitme sebebi neydi?
5. Senin bir ilişkiden beklentin ne?
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6. Unutamadığın biri var mı?
7. Hayatında aşk dışında ne yolunda gidiyor?
8. Bir flörtünü sonlandırman neye bağlı?
9. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen aşkta zaten kazanmışsın ama farkında değilsin!
Sen aşkta 3 ay içinde kazanacaksın!
Senin aşkta kazanmana daha çoook var!
Sen aşkta kazanamayacak gibi duruyorsun ama yine de umudunu kaybetme!
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