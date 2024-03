Sen ne zaman aşkta kazanacaksın?

Senin yolların, o tatlı aşk serüvenine çıkmıyor gibi duruyor. Evet, belki de bu biraz üzücü ama hey, durum böyle olunca bile senin yüzündeki o gülümseme hiç eksilmiyor. Biraz da olsa ümidini kaybetmiş gibi görünüyorsun ama unutma, aşk her zaman her yerde olmak zorunda değil. Belki de senin yolu aşka değil, başka güzelliklere çıkıyor. Kim bilir belki de aşkın yerine geçecek başka bir şeyler bulmuşsundur. Belki de aşkın yokluğunda bulduğun huzur, aşkı aratmıyordur. Sonuçta, seninle aşk arasında bir uçurum olsa da, sen hala mutlusun. Aşkın yokluğunda bile gülümseyen bir yüz, parıldayan bir göz... İşte bu senin gücün, bu senin zaferin! Unutma, aşk her zaman her yerde olmak zorunda değil ve sen aşksız da mutlusun. Aşkın yokluğunda bile hayatına devam edebilmek, belki de en büyük zaferdir.