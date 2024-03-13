Sen ne zaman aşkta kazanacaksın?

Aşkın kazananı sensin, fakat belki de henüz bunun farkında bile değilsin. Evet, doğru duydun! Senin kalbinin ritmini hızlandıran o kişi, belki de şu anda hayatının bir köşesinde sessizce seni bekliyor olabilir. İnanması zor gelebilir ama belki de onunla bir yerlerde karşılaşmış, belki de bir gün güneşli bir öğleden sonra parkta, belki de bir kış günü sıcak bir kafe köşesinde karşılaşmış olabilirsin. Kim bilir, belki de onunla bir sohbetin olmuştur. Belki de bir gün, aynı kafede oturmuş, birbirinize gülümsemiş ve belki de bir kahve bile içmiş olabilirsin. Belki de onunla geçirdiğin bu kısa anlar, aslında hayatının en değerli anılarından biri olabilir. Aşk, bazen en beklenmedik anda, en beklenmedik yerde karşımıza çıkar. Ve belki de aşkınla çoktan tanışmışsın, sadece farkında değilsin. Bu yüzden, aşkta kazananın sen olduğunu unutma ve gözlerini dört aç, çünkü belki de aşkın tam da burnunun dibinde.