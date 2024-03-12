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Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak Dayanıklısın Demektir!

Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak Dayanıklısın Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
12.03.2024 - 17:19

Bu davranışlardan yaptıklarına göre psikolojik olarak dayanıklı mısın?

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Sen bu davranışlardan kaçına sahipsin?

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Sen psikolojik olarak dayanıksız birisin!

Hayatın karmaşık dalgalarına karşı biraz daha hassas bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belki de hayatının genelinde en çok gözyaşı döken kişi sensin, çünkü duygularını derinden yaşıyor ve her yaşadığın olayı kalbine kazıyorsun. Bu, senin duygusal yoğunluğunu ve hassasiyetini gösteriyor. Birçok insanın aksine, sen yaşadığın her türlü duyguyu yüksek dozda hissediyor ve bu duyguları uzun süre hafızanda tutabiliyorsun. Bu durum, senin psikolojik dayanıklılığını biraz zorluyor olabilir. Zira, yaşadığın her olayı içine atıyor ve bu durum seni zamanla yıpratıyor. Kötü durumlarla karşılaştığında, birçok insanın aksine, dimdik ayakta durmak yerine daha çok korunma ihtiyacı hissediyorsun. Senin için hayatta en önemli olan şey, seni koruyacak ve kollayacak birine sahip olmak. Bu, senin doğanı ve kişiliğini yansıtıyor. Psikolojik olarak çabuk etkilenebiliyor ve bu durum seni içine kapanık bir hale getirebiliyor. Bu durum, senin duygusal yoğunluğunun ve hassasiyetinin bir başka yansıması. Ancak unutma ki, herkesin kendine özgü bir kişiliği ve duygusal yapısı vardır. Senin de bu hassas yapın, seni sen yapan özelliklerden biri.

Senin psikolojin ne dayanıklı ne de dayanıksız!

Senin içinde birçok farklı karakter var ve bu seni oldukça özel biri yapıyor. Her durum karşısında farklı bir benliğinle karşılaşıyoruz ve bu, senin ne kadar güçlü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Ancak, elbette ki her insan gibi senin de hassas noktaların var. Bazı durumlar karşısında, içindeki küçük çocuk ortaya çıkıyor ve bu durumlarla başa çıkmak için genellikle içine kapanmayı ve yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Diğer yandan, bazı durumlarla ise oldukça rahat bir şekilde baş edebiliyorsun. Bu durumlar senin gözünü hiç korkutmuyor. Ancak, içinde bir yerlerde, belki de bilinçaltında biriktirdiğin, senin kalbini ve canını fazlasıyla acıtan anılar ve durumlar var. Bu durumlar karşısında ise, seni normalde güçlü gördüğümüz kişi bir anda dayanıksız birine dönüşebiliyor. Bu durum, aslında senin ne kadar insana özgü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Çünkü her insanın güçlü ve zayıf yanları vardır ve sen de bu durumu yaşayanlardan birisin. Kendine karşı dürüst olman ve bu durumları kabullenmen, seni daha da güçlü biri yapıyor. Bu yüzden, seninle tanışmak ve seni daha yakından tanımak her zaman için büyüleyici bir deneyim oluyor.

Sen psikolojik olarak dayanıklı birisin!

Senin ruhsal dayanıklılığın, çelikten bir zırh gibi seni koruyor. Seni hüzne boğmak, kalbini kırmak ya da gözlerinden yaş dökmek hiç de kolay bir iş değil. Her türlü zorluğa karşı koyabilir, yaşadığın her türden sıkıntıyı hızla geride bırakabilirsin. Bu sağlam psikolojinin temelinde, hayatı kendi istek ve arzularına göre şekillendirmen ve hayatın bazen acımasızca bir yüzünün olduğunu kabullenmiş olman yatıyor. Eğer bugün bu kadar güçlü ve dayanıklıysan, bunun en büyük sebebi belki de zamanında yaşadığın acılar ve zorluklar olabilir. Bu zorluklar seni daha güçlü bir birey haline getirdi. Psikolojik dayanıklılığın, senin olaylara karşı verdiğin tepkilerde ve seni üzen durumlarla nasıl başa çıkman gerektiğini bilmenle birlikte şekilleniyor. Senin bu güçlü duruşun, hayatın zorluklarına karşı nasıl bir duruş sergileyeceğini çok iyi bilmenle birlikte, aynı zamanda yaşadığın zorlukları nasıl hafifleteceğini ve onların üstesinden nasıl geleceğini de çok iyi bilmenle birlikte oluşuyor. Bu yüzden sen, psikolojik olarak son derece dayanıklı bir bireysin.

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