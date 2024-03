Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak Dayanıklısın Demektir!

Senin içinde birçok farklı karakter var ve bu seni oldukça özel biri yapıyor. Her durum karşısında farklı bir benliğinle karşılaşıyoruz ve bu, senin ne kadar güçlü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Ancak, elbette ki her insan gibi senin de hassas noktaların var. Bazı durumlar karşısında, içindeki küçük çocuk ortaya çıkıyor ve bu durumlarla başa çıkmak için genellikle içine kapanmayı ve yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Diğer yandan, bazı durumlarla ise oldukça rahat bir şekilde baş edebiliyorsun. Bu durumlar senin gözünü hiç korkutmuyor. Ancak, içinde bir yerlerde, belki de bilinçaltında biriktirdiğin, senin kalbini ve canını fazlasıyla acıtan anılar ve durumlar var. Bu durumlar karşısında ise, seni normalde güçlü gördüğümüz kişi bir anda dayanıksız birine dönüşebiliyor. Bu durum, aslında senin ne kadar insana özgü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Çünkü her insanın güçlü ve zayıf yanları vardır ve sen de bu durumu yaşayanlardan birisin. Kendine karşı dürüst olman ve bu durumları kabullenmen, seni daha da güçlü biri yapıyor. Bu yüzden, seninle tanışmak ve seni daha yakından tanımak her zaman için büyüleyici bir deneyim oluyor.