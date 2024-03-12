Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak Dayanıklısın Demektir!
Bu 30 Davranıştan 25 Tanesini Yapıyorsan Psikolojik Olarak Dayanıklısın Demektir!
Bu davranışlardan yaptıklarına göre psikolojik olarak dayanıklı mısın?
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Senin psikolojin ne dayanıklı ne de dayanıksız!
Sen psikolojik olarak dayanıklı birisin!
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