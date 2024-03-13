Seni hak etmeyen birine mi aşıksın?

O seni maalesef hak etmiyor. O kişi senin verdiğin değeri, gösterdiğin sevgiyi hak etmiyor. Ne yazık ki, bu gerçeği kabul etmek biraz zaman alabilir. Fakat biraz farklı bir perspektiften bakmayı denesen, aslında bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Sen, tüm kalbinle ona adanmışsın. Onun için her şeyi yapabilecek bir sevgiyle yanıp tutuşuyorsun. Fakat ne yazık ki, o senin bu sevgi dolu dünyanda aynı yerde durmuyor. Onun için sen sadece biri, belki de birçoklarından birisin. Senin gösterdiğin sevginin yarısını bile sana göstermiyor. Seni kaybetmekten korkmuyor. Evet, belki de bu durum, onun sana olan ilgisizliğinin en büyük kanıtı. Senin için belki de en değerli olan o kişi, senin varlığını veya yokluğunu umursamıyor. Bu durum, belki de onun seni hak etmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu yüzden belki de artık kendine biraz daha fazla değer vermeye başlamanın zamanı gelmiştir. Kendine, hak ettiğin sevgiyi, değeri göstermeye başla. Unutma, sen özelsin ve seni hak eden birini bulana kadar bu özelliğini korumaya devam et.