Seni hak etmeyen birine mi aşıksın?

O seni fazlasıyla hak ediyor, hatta belki de seninle olduğu için kendini şanslı sayıyor. Evet, sizin aranızdaki bağ, o özel etkileşim, birbirinize olan inanılmaz uyumunuz, herkesin hayranlıkla izlediği ve kıskandığı bir durum. Bu nedenle de aslında birbirinizi kırmaktan, incitmekten çok korkuyorsunuz. Bu korku, sevginizi ve saygınızı daha da pekiştiriyor. Sevginiz, aşkınız, tutkunuz, eğlenceniz hepsi çok yüksek dozda. Adeta bir aşk filmi sahnesi gibi... Gözü senden başkasını görmüyor, sen onun dünyasısın, her şeyi sensin. Hayallerinde hep sen oluyorsun, seninle geçireceği güzel anları düşlüyor. Seni incitmekten, kırmaktan en önemlisi kaybetmekten korkuyor. Bu korku, onun sana olan bağlılığını ve sevgisini daha da güçlendiriyor. Bu ilişki, adeta bir aşk romanından fırlamış gibi. Herkesin hayranlıkla izlediği, kıskançlıkla baktığı bir aşk hikayesi... Ve bu hikayenin kahramanı sensin! Seninle olduğu her anı, seninle paylaştığı her duyguyu, seninle yaşadığı her anı özenle saklıyor. Seni kaybetmekten korkuyor çünkü sen onun için çok değerlisin. Ve bu korku, onun sana olan sevgisini ve bağlılığını daha da güçlendiriyor.