Seni Hak Etmeyen Birine mi Aşıksın?
Seni Hak Etmeyen Birine mi Aşıksın?
Seni hak etmeyen birine mi aşıksın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne sıklıkla sadece ikiniz date'e çıkıyorsunuz?
4. Peki ona her şeyi rahatlıkla anlatabiliyor musun?
5. Başın dertte olduğunda gideceğin ilk kişi kim?
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6. Peki onun sinirli hali nasıl?
7. Sana bu cümlelerden hangisini daha önce kurdu?
8. O senin için ne anlam ifade ediyor?
9. Tartıştığınızda küslüğünüz ne kadar sürüyor?
10. Son olarak sizi bir arada tutan şey sence ne?
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O seni hak etmiyor!
O seni hak ediyor!
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