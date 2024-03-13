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Seni Hak Etmeyen Birine mi Aşıksın?

Seni Hak Etmeyen Birine mi Aşıksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.03.2024 - 09:03

Seni hak etmeyen birine mi aşıksın?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne sıklıkla sadece ikiniz date'e çıkıyorsunuz?

3. Söyle bakalım ne sıklıkla sadece ikiniz date'e çıkıyorsunuz?

4. Peki ona her şeyi rahatlıkla anlatabiliyor musun?

5. Başın dertte olduğunda gideceğin ilk kişi kim?

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6. Peki onun sinirli hali nasıl?

6. Peki onun sinirli hali nasıl?

7. Sana bu cümlelerden hangisini daha önce kurdu?

7. Sana bu cümlelerden hangisini daha önce kurdu?

8. O senin için ne anlam ifade ediyor?

8. O senin için ne anlam ifade ediyor?

9. Tartıştığınızda küslüğünüz ne kadar sürüyor?

10. Son olarak sizi bir arada tutan şey sence ne?

10. Son olarak sizi bir arada tutan şey sence ne?
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O seni hak etmiyor!

O seni maalesef hak etmiyor. O kişi senin verdiğin değeri, gösterdiğin sevgiyi hak etmiyor. Ne yazık ki, bu gerçeği kabul etmek biraz zaman alabilir. Fakat biraz farklı bir perspektiften bakmayı denesen, aslında bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Sen, tüm kalbinle ona adanmışsın. Onun için her şeyi yapabilecek bir sevgiyle yanıp tutuşuyorsun. Fakat ne yazık ki, o senin bu sevgi dolu dünyanda aynı yerde durmuyor. Onun için sen sadece biri, belki de birçoklarından birisin. Senin gösterdiğin sevginin yarısını bile sana göstermiyor. Seni kaybetmekten korkmuyor. Evet, belki de bu durum, onun sana olan ilgisizliğinin en büyük kanıtı. Senin için belki de en değerli olan o kişi, senin varlığını veya yokluğunu umursamıyor. Bu durum, belki de onun seni hak etmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu yüzden belki de artık kendine biraz daha fazla değer vermeye başlamanın zamanı gelmiştir. Kendine, hak ettiğin sevgiyi, değeri göstermeye başla. Unutma, sen özelsin ve seni hak eden birini bulana kadar bu özelliğini korumaya devam et.

O seni hak ediyor!

O seni fazlasıyla hak ediyor, hatta belki de seninle olduğu için kendini şanslı sayıyor. Evet, sizin aranızdaki bağ, o özel etkileşim, birbirinize olan inanılmaz uyumunuz, herkesin hayranlıkla izlediği ve kıskandığı bir durum. Bu nedenle de aslında birbirinizi kırmaktan, incitmekten çok korkuyorsunuz. Bu korku, sevginizi ve saygınızı daha da pekiştiriyor. Sevginiz, aşkınız, tutkunuz, eğlenceniz hepsi çok yüksek dozda. Adeta bir aşk filmi sahnesi gibi... Gözü senden başkasını görmüyor, sen onun dünyasısın, her şeyi sensin. Hayallerinde hep sen oluyorsun, seninle geçireceği güzel anları düşlüyor. Seni incitmekten, kırmaktan en önemlisi kaybetmekten korkuyor. Bu korku, onun sana olan bağlılığını ve sevgisini daha da güçlendiriyor. Bu ilişki, adeta bir aşk romanından fırlamış gibi. Herkesin hayranlıkla izlediği, kıskançlıkla baktığı bir aşk hikayesi... Ve bu hikayenin kahramanı sensin! Seninle olduğu her anı, seninle paylaştığı her duyguyu, seninle yaşadığı her anı özenle saklıyor. Seni kaybetmekten korkuyor çünkü sen onun için çok değerlisin. Ve bu korku, onun sana olan sevgisini ve bağlılığını daha da güçlendiriyor.

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