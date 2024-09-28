Sen İnsanları Çözebiliyor musun?
Sen İnsanları Çözebiliyor musun?
Bazen insanları bir bakışta çözeriz bazen de çok zorlanırız. Peki sen bu konuda nasılsın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
4. Uykuya dalmakta zorlanıyor musun?
5. Yeni bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey nedir?
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6. Kafanda olmayan senaryolar kuruyor musun?
7. Yalanla aran nasıl?
8. Dedikodu yapmayı sever misin?
9. Nasıl bir kişiliğin var?
10. Arkadaşların sorunlarını seninle paylaşabiliyor mu?
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Sen insanları bir bakışta çözüyorsun!
Sen insanları çözmekte zorlanıyorsun!
Sen insanları çözemiyorsun!
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