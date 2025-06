Sen Hangi Sosyal Medya Platformusun?

Hayat senin için hedefler ve ilerleme demektir. Sabah kahveni içerken bile aklında bir sunum vardır, 'bugün neleri tamamlayabilirim?' diye düşünürsün. Boş zaman diye bir şey yok sende; çünkü sen her anı değerli kılmanın peşindesin. İnsanlar tatilde story atarken, sen 'bugün bu makaleyi okudum, çok ilham verici' diye paylaşım yapıyorsun. Giyimin sade ama hep bir mesaj verir; cümlelerin profesyonel ama içtendir. Sosyal medyada dikkat çekmek değil, bir iz bırakmak istersin. Her paylaşımın arkasında bir amaç, her yorumunda bir vizyon vardır.