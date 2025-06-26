Sen Hangi Sosyal Medya Platformusun?

Hepimizin elinden düşmeyen o telefonlarda en çok vakit geçirdiğimiz bir yer var. Kimi sabah gözünü açar açmaz Twitter'a girip 'bugün yine ne olmuş' diye bakıyor, kimi daha gözünü açmadan Instagram'da story atmaya başlıyor. Bir bakıyorsun, biri sabaha kadar TikTok'ta dans videoları izliyor, diğeri hâlâ Tumblr'da 2013'te takılı kalmış... 😅

Peki, hiç düşündün mü; sen aslında hangi sosyal medya platformusun?