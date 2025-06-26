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Sen Hangi Sosyal Medya Platformusun?

etiket Sen Hangi Sosyal Medya Platformusun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 15:07

Hepimizin elinden düşmeyen o telefonlarda en çok vakit geçirdiğimiz bir yer var. Kimi sabah gözünü açar açmaz Twitter'a girip 'bugün yine ne olmuş' diye bakıyor, kimi daha gözünü açmadan Instagram'da story atmaya başlıyor. Bir bakıyorsun, biri sabaha kadar TikTok'ta dans videoları izliyor, diğeri hâlâ Tumblr'da 2013'te takılı kalmış... 😅

Peki, hiç düşündün mü; sen aslında hangi sosyal medya platformusun?

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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir şey çok popüler oldu diyelim. Sen ne yaparsın?

4. Haydi dürüst olalım... TikTok akımlarını gizli gizli takip ediyor musun?

5. Başkalarının postlarını gizlice stalklar mısın?

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6. Gece yatmadan önce son baktığın şey?

7. Sosyal medya olmasa...

8. Beğeni azsa postu siler misin?

9. Şu an telefonunun ekran süresi ne kadar sence?

10. Testin sonuna geldik! Paylaştığın bir story’yi kimlerin izlediğini tek tek kontrol eder misin?

Sen resmen Facebook gibisin!

Ahh Facebook... Senin ruhun biraz geçmişe takılı, biraz da “ben hâlâ buradayım” diyor. Nostaljiyle aranda organik bir bağ var. Eski anılar, çocukluk fotoğrafları, “Zaman Tüneli'nde bugün” bildirimleri senin kalbini yumuşatıyor. Aile fertlerini eklemekten gocunmazsın, hatta onların yazım hatası dolu yorumlarını bile tatlı buluyorsun. Sosyal medya senin için “şov alanı” değil, bağlantı kurmak, geçmişi yaşatmak ve anıları paylaşmak. Herkes yeni şeylere atladı belki ama senin o sadık kalbin hâlâ ilk göz ağrınla, yani Facebook’la... Bir de kabul et, “Candy Crush isteği” atmayı hâlâ biraz özlüyorsun.

Sen bir TikTok’sun…

Sen var ya sen… Durdurulamaz bir enerjin var! Sanki içinde sürekli çalan bir müzik var da, sen de ona ayak uyduruyorsun. Oturduğun yerde bile kıpır kıpırsın. Yeni bir akım mı çıktı? Daha kimse duymadan sen çoktan denemiş, paylaşmış, hatta belki trend başlatmışsın bile. Birinin modunun değiştiğini görüyorsak, büyük ihtimalle senin attığın bir videodandır. Hızlısın, eğlencelisin ve bazen tahmin edilemeyecek kadar içtensin. Herkes seni hep gülen biri sanıyor ama sen öyle bir duygusal TikTok bulup paylaşıyorsun ki, gözleri yaşartmadan bırakmıyor. Seninle vakit geçirmek asla sıkıcı olamaz. Çünkü sende bir ışık var; bazen dans ettiren, bazen duygulandıran, ama hep içten gelen o ışık.

Sen bildiğin Instagram'sın!

Sen estetikle doğmuşsun resmen. Bir kahve mi içtin? Önce ışığı kontrol edersin, sonra açıyı ayarlarsın, öyle çekersin o fotoğrafı. Bir kafeye mi girdin? 'Duvarı güzelmiş' demeden menüye bile göz atmazsın. Ama mesele sadece gösteriş değil; sen hayatın güzel anlarını yakalamayı, onları saklamayı seviyorsun. Gün batımını paylaşmak, gülüşüne filtre eklemek ya da tam yerine oturan o tatlı altyazıyı yazmak seni mutlu ediyor. Hikayelerinde bir gün yoga yaparken, ertesi gün lo-fi şarkılarla 'bugünkü mod'unu paylaşıyorsun. İyi hissettirmeyi seviyorsun. İnsanlar seni takip ederken sadece nereye gittiğini değil, nasıl hissettiğini de merak ediyor.

X (Twitter) havası senin içinden geçiyor!

Senin dilin sivri ama kalbin pamuk gibi. Bir tweetle gündemi özetler, bir mention’la arkadaşına kahkaha attırırsın. Mizahın ince, zekân net. Bazen alaycı olabiliyorsun ama hiçbir zaman boş konuşmazsın. Herkes olayın sadece görünen kısmıyla ilgilenirken, sen çoktan alt metni çözmüş oluyorsun. Kimi zaman biraz karanlık, kimi zaman kahkahalık derecede komik ama her zaman zeka dolusun. Gündemi takip etmeyi seversin, ama bazen içinden “bu ne saçmalık ya?” demeden de duramazsın.

Sen tam bir LinkedIn ruhusun!

Hayat senin için hedefler ve ilerleme demektir. Sabah kahveni içerken bile aklında bir sunum vardır, 'bugün neleri tamamlayabilirim?' diye düşünürsün. Boş zaman diye bir şey yok sende; çünkü sen her anı değerli kılmanın peşindesin. İnsanlar tatilde story atarken, sen 'bugün bu makaleyi okudum, çok ilham verici' diye paylaşım yapıyorsun. Giyimin sade ama hep bir mesaj verir; cümlelerin profesyonel ama içtendir. Sosyal medyada dikkat çekmek değil, bir iz bırakmak istersin. Her paylaşımın arkasında bir amaç, her yorumunda bir vizyon vardır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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