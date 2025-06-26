Sen Hangi Sosyal Medya Platformusun?
Hepimizin elinden düşmeyen o telefonlarda en çok vakit geçirdiğimiz bir yer var. Kimi sabah gözünü açar açmaz Twitter'a girip 'bugün yine ne olmuş' diye bakıyor, kimi daha gözünü açmadan Instagram'da story atmaya başlıyor. Bir bakıyorsun, biri sabaha kadar TikTok'ta dans videoları izliyor, diğeri hâlâ Tumblr'da 2013'te takılı kalmış... 😅
Peki, hiç düşündün mü; sen aslında hangi sosyal medya platformusun?
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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir şey çok popüler oldu diyelim. Sen ne yaparsın?
4. Haydi dürüst olalım... TikTok akımlarını gizli gizli takip ediyor musun?
5. Başkalarının postlarını gizlice stalklar mısın?
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6. Gece yatmadan önce son baktığın şey?
7. Sosyal medya olmasa...
8. Beğeni azsa postu siler misin?
9. Şu an telefonunun ekran süresi ne kadar sence?
10. Testin sonuna geldik! Paylaştığın bir story’yi kimlerin izlediğini tek tek kontrol eder misin?
Sen resmen Facebook gibisin!
Sen bir TikTok’sun…
Sen bildiğin Instagram'sın!
X (Twitter) havası senin içinden geçiyor!
Sen tam bir LinkedIn ruhusun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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