Sen Hangi Doğa Ünal'sın?

Sen duygularınla yaşıyor, kararlarını kalp gözünden veriyorsun. Aşk senin için sadece bir ilişki değil, değer verme biçimi. Fedakarlığın doğal, kırılganlığın zarif. Birine bağlandığında kalbini tamamen açıyorsun. Bu seni hem güzel hem yorucu biri yapabiliyor. En çok dikkat etmen gereken şey ise kendinden vazgeçmemek.