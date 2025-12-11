onedio
Sen Hangi Doğa Ünal'sın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 15:01

Doğa Ünal, hem güçlü duruşuyla hem de kalbiyle hareket edişiyle Kızılcık Şerbeti’nin en çok tartışılan karakterlerinden biri. Bazen geri adım atan ama çoğu zaman kalbinden geleni yapan, gerektiğinde dimdik duran bir Doğa var karşımızda. Peki sen hangisine daha yakınsın? İçindeki Doğa’yı ortaya çıkarma zamanı! Soruları cevaplarken kendini Kızılcık Şerbeti evreninde düşün: hem kalbin hem aklın konuşsun!

1. Aşk konusunda en çok neye inanırsın?

2. Aile baskısı olduğunda tepkin?

3. Partnerin hatalı ama özür dilemiyor:

5. Kırıldığında tavrın ne olur?

6. Evlilik senin için ne demek?

7. Tartışma anında önce ne düşünürsün?

8. Kayınvalidenle aranda tartışma çıkarsa ne yaparsın?

9. En büyük zorluk?

10. Evliliğin en güzel yanı?

Sen kalbiyle hareket eden Doğa'sın!

Sen duygularınla yaşıyor, kararlarını kalp gözünden veriyorsun. Aşk senin için sadece bir ilişki değil, değer verme biçimi. Fedakarlığın doğal, kırılganlığın zarif. Birine bağlandığında kalbini tamamen açıyorsun. Bu seni hem güzel hem yorucu biri yapabiliyor. En çok dikkat etmen gereken şey ise kendinden vazgeçmemek.

Sen içine atan Doğa'sın!

Sen çok şey hissedip bunu çok az gösterenlerdensin. İçsel konuşman uzun, dışa vurumun kısa. Alttan alır, sabreder, duygularını kendinle tüketirsin. Bu seni güçlü gösterse de içsel yük oluşturabilir. Bazen “haklı çıkmak” değil “anlaşılmak” gerekir, bunu unutma.

Sen çözüm üreten Doğa'sın!

Sen dengeli, yapıcı ve çözüm odaklısın. “Ben seni seçiyorum” demek senin için sadece aşk değil, sorumluluk. Tartışmalarda yüzleşmekten kaçmıyor, ilişkini ortak yürütmek istiyorsun. Bu seni karakter olarak çok güçlü yapıyor. Hem duygusal hem mantıklı ilerliyorsun.

Sen mesafeli Doğa'sın!

Sen duygusal yük artınca kendini kapatan yapıya yakınsın. Kırıldığında hemen çekilebiliyor, içine dönüyorsun. Bu seni incinmekten koruyor ama doğru insanla olduğunda içindeki sevgi derinliği ortaya çıkıyor. “Ben buradayım” demeyi hatırlamak ilişkinin en güçlü adımı olabilir.

