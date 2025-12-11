Sen Hangi Doğa Ünal'sın?
Doğa Ünal, hem güçlü duruşuyla hem de kalbiyle hareket edişiyle Kızılcık Şerbeti’nin en çok tartışılan karakterlerinden biri. Bazen geri adım atan ama çoğu zaman kalbinden geleni yapan, gerektiğinde dimdik duran bir Doğa var karşımızda. Peki sen hangisine daha yakınsın? İçindeki Doğa’yı ortaya çıkarma zamanı! Soruları cevaplarken kendini Kızılcık Şerbeti evreninde düşün: hem kalbin hem aklın konuşsun!
1. Aşk konusunda en çok neye inanırsın?
2. Aile baskısı olduğunda tepkin?
3. Partnerin hatalı ama özür dilemiyor:
4. Sevgilinin ailesi seni zorlarsa?
5. Kırıldığında tavrın ne olur?
6. Evlilik senin için ne demek?
7. Tartışma anında önce ne düşünürsün?
8. Kayınvalidenle aranda tartışma çıkarsa ne yaparsın?
9. En büyük zorluk?
10. Evliliğin en güzel yanı?
Sen kalbiyle hareket eden Doğa'sın!
Sen içine atan Doğa'sın!
Sen çözüm üreten Doğa'sın!
Sen mesafeli Doğa'sın!
