Sen Hangi Bitki Çayına Benziyorsun?
Sen Hangi Bitki Çayına Benziyorsun?
Senin kişiliğin hangi bitki çayına benziyor merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne?
4. Arkadaşların problemlerini seninle paylaşabiliyorlar mı?
5. Sakin biri olduğunu düşünüyor musun?
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6. Günde kaç saat uyuyorsun?
7. Fevri davrandığın zamanlar oluyor mu?
8. Sinirini puanlaman gerekirse? (1=en az, 4=en çok)
9. Birinin kalbini kırdığında nasıl davranırsın?
10. Peki sen mantığınla mı hareket edersin duygularınla mı?
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Sen papatya çayına benziyorsun!
Sen ıhlamura benziyorsun!
Sen adaçayına benziyorsun!
Sen yeşil çaya benziyorsun!
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