Galatasaray'ın Yıldızı Dries Mertens'in Kalıp Kalmayacağı Merak Ediliyordu Eşi Açıkladı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mertens, performansı ve ailesinin Galatasaray'a olan sevgisi nedeniyle oldukça popüler bir isim. Özellikle Mertens ve Kat Kerkhofs çiftinin çocukları Ciro'nun her maç sonu stadyumdaki halleri taraflı tarafsız herkesi büyülüyor. Profesyonelliğiyle de camianın takdirini toplayan Mertens'in sözleşmesi bitiyor. Mertens'in kalıp kalmayacağı ise merak konusuydu. Bu konuya Belçika basınına konuşan eşi Kat Kerkhofs son verdi.