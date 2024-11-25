Galatasaray'ın Yıldızı Dries Mertens'in Kalıp Kalmayacağı Merak Ediliyordu Eşi Açıkladı
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Galatasaray'ın Yıldızı Dries Mertens'in Kalıp Kalmayacağı Merak Ediliyordu Eşi Açıkladı
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mertens, performansı ve ailesinin Galatasaray'a olan sevgisi nedeniyle oldukça popüler bir isim. Özellikle Mertens ve Kat Kerkhofs çiftinin çocukları Ciro'nun her maç sonu stadyumdaki halleri taraflı tarafsız herkesi büyülüyor. Profesyonelliğiyle de camianın takdirini toplayan Mertens'in sözleşmesi bitiyor. Mertens'in kalıp kalmayacağı ise merak konusuydu. Bu konuya Belçika basınına konuşan eşi Kat Kerkhofs son verdi.
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Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Dries Mertens'in sözleşmesi bu yaz bitiyor. Mertens'in geleceği belirsizliğini koruyor.
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Ancak bugün Fanatik gazetesi Mertens'in eşi Kat Kerkhofs'un Belçika basınına yaptığı açıklamaları derledi ve Galatasaray taraftarına tüyoyu verdi.
Habere göre Kat Kerkhofs, "Dries ilk sezonunda takımda adını duyurdu ve Türk taraftarlar onu çok seviyor. Ama ailemizin en ünlü üyesi Ciro oldu. Herkes Ciro'yu tanıyor.” dedi.
Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor dedim ve ilk kez kararına müdahil oldum" dedi.
"Dries'e Galatasaray'la konuş kalabiliyorsan kal dedim" diyen Kat Kerkhofs, İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.
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Kat Kerkhofs, "Dries'in futbol kariyeri sona erdiğinde gerçekten İstanbul'da kalmak istiyorum İstanbul'un tadını daha çok çıkarmak istiyorum" açıklaması yaptı.
Kat Kerkhofs, "Keşfedilecek yapılacak çok şey var burada. Artık hayatımızı burada kurduk." diyerek İstanbul'da kalmak istediklerini tekrarladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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