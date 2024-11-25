Kulüpler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü Es Geçmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kulüpler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü Es Geçmedi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizde de kadın mücadelesi açısından mühim günlerin başında geliyor. Kadın hareketlerinin eylem çağrısı ve Valilik kararları ile uyandığımız günde spor kulüpleri de paylaşımlarıyla bu önemli günü unutmadı. Süper Lig'de üç büyüklerin yanı sıra farklı kulüpler de yaptıkları çağrılarla 25 Kasım'ı unutmadıklarını gösterdi. Süper Lig'de birçok kulübün şu ana kadar sessiz kalması ise yadırgandı. Şu ana dek yapılan paylaşımları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizdeki kadın hareketinin de katıldığı önemli günlerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliği iki günlük yasakla eylemlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bunun yanında kadın mücadelesi spor kulüplerinin paylaşımlarıyla da milyonlarca kişi tarafından bir kez daha hatırlanıyor.
Futbol kulüpleri bugüne sessiz kalmadı ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla mesaj verdiler. Beşiktaş da bu kulüplerin başında geliyor.
Fenerbahçe: En gür sesimizle, en net duruşumuzla; "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Karşısındayız"
Galatasaray'da "Kadına Şiddete Hayır" hashtagiyle paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadına şiddet konusunda dikkat çekmek için mor forma çıkaran Samsunspor da mesaj yayınlayanlar arasındaydı:
Sivasspor da "Kadına şiddet insanlığa ihanettir." dedi:
Süper Lig'de şu ana dek paylaşım yapan kulüplerin sonuncusu da Antalyaspor'du:
Bir alt ligde mücadele eden başkentin Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği de bugünü es geçmeyenlerdendi:
Basketbol parkelerinden Anadolu Efes de mesaj yayınladı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eczacıbaşı Spor Kulübü "Birlikte kadına yönelik şiddete dur diyelim" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın