Kulüpler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü Es Geçmedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizde de kadın mücadelesi açısından mühim günlerin başında geliyor. Kadın hareketlerinin eylem çağrısı ve Valilik kararları ile uyandığımız günde spor kulüpleri de paylaşımlarıyla bu önemli günü unutmadı. Süper Lig'de üç büyüklerin yanı sıra farklı kulüpler de yaptıkları çağrılarla 25 Kasım'ı unutmadıklarını gösterdi. Süper Lig'de birçok kulübün şu ana kadar sessiz kalması ise yadırgandı. Şu ana dek yapılan paylaşımları derledik.