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Kulüpler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü Es Geçmedi

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Kulüpler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü Es Geçmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 12:53

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizde de kadın mücadelesi açısından mühim günlerin başında geliyor. Kadın hareketlerinin eylem çağrısı ve Valilik kararları ile uyandığımız günde spor kulüpleri de paylaşımlarıyla bu önemli günü unutmadı. Süper Lig'de üç büyüklerin yanı sıra farklı kulüpler de yaptıkları çağrılarla 25 Kasım'ı unutmadıklarını gösterdi. Süper Lig'de birçok kulübün şu ana kadar sessiz kalması ise yadırgandı. Şu ana dek yapılan paylaşımları derledik.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizdeki kadın hareketinin de katıldığı önemli günlerin başında geliyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ülkemizdeki kadın hareketinin de katıldığı önemli günlerin başında geliyor.

İstanbul Valiliği iki günlük yasakla eylemlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bunun yanında kadın mücadelesi spor kulüplerinin paylaşımlarıyla da milyonlarca kişi tarafından bir kez daha hatırlanıyor.

İstanbul Valiliği iki günlük yasakla eylemlerin önüne geçmeye çalışıyor. Bunun yanında kadın mücadelesi spor kulüplerinin paylaşımlarıyla da milyonlarca kişi tarafından bir kez daha hatırlanıyor.

Valiliğin, Beyoğlu yasağını bu haberimizden okuyabilirsiniz:

Futbol kulüpleri bugüne sessiz kalmadı ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla mesaj verdiler. Beşiktaş da bu kulüplerin başında geliyor.

Futbol kulüpleri bugüne sessiz kalmadı ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla mesaj verdiler. Beşiktaş da bu kulüplerin başında geliyor.
twitter.com

Fenerbahçe: En gür sesimizle, en net duruşumuzla; "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Karşısındayız"

Fenerbahçe: En gür sesimizle, en net duruşumuzla; "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Karşısındayız"

Galatasaray'da "Kadına Şiddete Hayır" hashtagiyle paylaşım yaptı.

Galatasaray'da "Kadına Şiddete Hayır" hashtagiyle paylaşım yaptı.
twitter.com
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Kadına şiddet konusunda dikkat çekmek için mor forma çıkaran Samsunspor da mesaj yayınlayanlar arasındaydı:

Kadına şiddet konusunda dikkat çekmek için mor forma çıkaran Samsunspor da mesaj yayınlayanlar arasındaydı:
twitter.com

Sivasspor da "Kadına şiddet insanlığa ihanettir." dedi:

Sivasspor da "Kadına şiddet insanlığa ihanettir." dedi:
twitter.com

Süper Lig'de şu ana dek paylaşım yapan kulüplerin sonuncusu da Antalyaspor'du:

Süper Lig'de şu ana dek paylaşım yapan kulüplerin sonuncusu da Antalyaspor'du:
twitter.com

Bir alt ligde mücadele eden başkentin Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği de bugünü es geçmeyenlerdendi:

Bir alt ligde mücadele eden başkentin Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği de bugünü es geçmeyenlerdendi:
twitter.com

Basketbol parkelerinden Anadolu Efes de mesaj yayınladı:

Basketbol parkelerinden Anadolu Efes de mesaj yayınladı:
twitter.com
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Eczacıbaşı Spor Kulübü "Birlikte kadına yönelik şiddete dur diyelim" dedi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü "Birlikte kadına yönelik şiddete dur diyelim" dedi.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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