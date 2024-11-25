onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Dusan Tadic İçin Ajax İddiası Ortaya Atıldı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Dusan Tadic İçin Ajax İddiası Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 10:15

Fenerbahçe, İrfan Can'ın ardından iç transferde yıldızlarıyla sözleşme yenilemeye çalışıyor. Listenin başında da Dusan Tadic var. Tadic, Ajax'tan geldiği andan itibaren performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Profesyonelliği ile göünllere taht kuran Sırp yıldız için Fenerbahçe önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak Tadic'e bir talip daha var.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, Fenerbahçeli taraftarların kısa sürede gönlünü kazandı.

Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, Fenerbahçeli taraftarların kısa sürede gönlünü kazandı.

Profesyonelliği ve performansıyla takdirleri toplayan Dusan Tadic için Fenerbahçe de yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Profesyonelliği ve performansıyla takdirleri toplayan Dusan Tadic için Fenerbahçe de yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Ancak Fanatik gazetesinin haberine göre bu hiç de kolay olmayacak. İddialara göre Tadic için eski kulübü de nabız yoklayacak.

Ancak Fanatik gazetesinin haberine göre bu hiç de kolay olmayacak. İddialara göre Tadic için eski kulübü de nabız yoklayacak.

Ajax, tecrübeli oyuncu içinyıllık kontrat önermeyi düşünüyor. Liderlik vasfı olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ajax'a karşılık Fenerbahçe'nin önerisi 1+1 yıllık kontrat oldu.

Ajax, tecrübeli oyuncu içinyıllık kontrat önermeyi düşünüyor. Liderlik vasfı olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ajax'a karşılık Fenerbahçe'nin önerisi 1+1 yıllık kontrat oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın