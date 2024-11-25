Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Dusan Tadic İçin Ajax İddiası Ortaya Atıldı
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Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Dusan Tadic İçin Ajax İddiası Ortaya Atıldı
Fenerbahçe, İrfan Can'ın ardından iç transferde yıldızlarıyla sözleşme yenilemeye çalışıyor. Listenin başında da Dusan Tadic var. Tadic, Ajax'tan geldiği andan itibaren performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Profesyonelliği ile göünllere taht kuran Sırp yıldız için Fenerbahçe önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak Tadic'e bir talip daha var.
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Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, Fenerbahçeli taraftarların kısa sürede gönlünü kazandı.
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Profesyonelliği ve performansıyla takdirleri toplayan Dusan Tadic için Fenerbahçe de yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Ancak Fanatik gazetesinin haberine göre bu hiç de kolay olmayacak. İddialara göre Tadic için eski kulübü de nabız yoklayacak.
Ajax, tecrübeli oyuncu içinyıllık kontrat önermeyi düşünüyor. Liderlik vasfı olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ajax'a karşılık Fenerbahçe'nin önerisi 1+1 yıllık kontrat oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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