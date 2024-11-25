Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Dusan Tadic İçin Ajax İddiası Ortaya Atıldı

Fenerbahçe, İrfan Can'ın ardından iç transferde yıldızlarıyla sözleşme yenilemeye çalışıyor. Listenin başında da Dusan Tadic var. Tadic, Ajax'tan geldiği andan itibaren performansıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Profesyonelliği ile göünllere taht kuran Sırp yıldız için Fenerbahçe önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak Tadic'e bir talip daha var.