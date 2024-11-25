Sergen Yalçın, Beşiktaş Kadro Yapılanmasını ve Transfer Sürecini Eleştirdi

Beşiktaş, evinde Göztepe'ya ağır bir şekilde mağlup olurken kadro bir kez daha sorgulanmaya başladı. 2-0'dan İstanbul'da 4-2 ile maçın verilmesi Beşiktaşlı yorumcuları da sinirlendirdi. Taraftarın tepkisine hak veren yorumculardan tek tek acı reçeteler gelmeye başladı. Sergen Yalçın da 'şampiyon' hoca olarak duruma dair tespitlerini paylaştı. Sergen Yalçın sık sık eleştirdiği kadro yapısını bir kez daha sert şekilde eleştirdi.