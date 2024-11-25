Sergen Yalçın, Beşiktaş Kadro Yapılanmasını ve Transfer Sürecini Eleştirdi
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Sergen Yalçın, Beşiktaş Kadro Yapılanmasını ve Transfer Sürecini Eleştirdi
Beşiktaş, evinde Göztepe'ya ağır bir şekilde mağlup olurken kadro bir kez daha sorgulanmaya başladı. 2-0'dan İstanbul'da 4-2 ile maçın verilmesi Beşiktaşlı yorumcuları da sinirlendirdi. Taraftarın tepkisine hak veren yorumculardan tek tek acı reçeteler gelmeye başladı. Sergen Yalçın da 'şampiyon' hoca olarak duruma dair tespitlerini paylaştı. Sergen Yalçın sık sık eleştirdiği kadro yapısını bir kez daha sert şekilde eleştirdi.
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Beşiktaş'ın evinde Göztepe'ye 4-2 kaybettiği maçın ardından Sergen Yalçın hem yönetimi hem futbolcuları hem de teknik heyeti sert şekilde eleştirdi.
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Sergen Yalçın, ""Beşiktaş'ın tadilata girmesi lazım. Beşiktaş'ın rehabilitasyon dönemine ihtiyacı var. Bakın bu kadro ligde 6. olacak bir kadro değil" dedi.
Transferi yapacak kişilerin karışık olduğunu söyleyen Yalçın, "Kimin ne iş yaptığı belli değil" dedi.
"Beşiktaş'a reçete yazarım" diyen Sergen Yalçın, "Bana gelsinler, parasız yazarım hem de. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum. Hasan ağabey ile aynı sitede oturuyoruz" dedi.
Sergen Yalçın, "Dışarıdan kadro mühendisliği isteseler bedavaya yapardım. Onu al, bunu alma diye söylerdim. Kulübü 50 milyon Euro kara geçirirdim" açıklaması yaptı.
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Sergen Yalçın şu anki durum için de iki öneride bulundu. Yalçın, "Takımın fiziksel kapasitesini artırmak öncelikli hedef olmalı. Beşiktaş'ın fiziksel gücü yeterli seviyede değil. Bunun yanı sıra, oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltmek, psikolojik durumlarını düzeltmek de çok kritik" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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