Fatih Altaylı Formula 1 Hayranlarına İstanbul Müjdesi Verdi

Formula 1 tutkunlarına gazeteci Fatih Altaylı'dan sevindirici haber geldi. Altaylı, Türkiye'nin yarış takvimine dahil edileceğini iddia etti. Altaylı'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin önünde bir engel bulunmuyor. İstanbul Park, daha önce 9 yarışa ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'deki F1 hayranları 10. yarış için büyük bir beklenti içindeydi.