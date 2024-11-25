Fatih Altaylı Formula 1 Hayranlarına İstanbul Müjdesi Verdi
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Fatih Altaylı Formula 1 Hayranlarına İstanbul Müjdesi Verdi
Formula 1 tutkunlarına gazeteci Fatih Altaylı'dan sevindirici haber geldi. Altaylı, Türkiye'nin yarış takvimine dahil edileceğini iddia etti. Altaylı'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin önünde bir engel bulunmuyor. İstanbul Park, daha önce 9 yarışa ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'deki F1 hayranları 10. yarış için büyük bir beklenti içindeydi.
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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'nin Formula 1 takvimine girme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
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Fatih Altaylı, 2020 ve 2021'de Formula 1 İstanbul GP'de yarış hakemliği yapmış, 2022-2023 yarış sezonunda FIA Komiserler Kurulu üyeliği yapmıştı.
Fatih Altaylı, "Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok" dedi.
Sürecin Türkiye için iyi yönde gittiğini söyleyen Altaylı, "FIA tarafı açısından sıkıntı yok. FIA destekliyor. FIA'nın efsanevi başkanların, Ferrari'nin eski takım patronu Jean Todt da haftaya Türkiye'ye geliyor. Şu anda FIA Başkanı Muhammed ben Sulayem de Türkiye'yi destekliyor" dedi.
Fatih Altaylı, "Yapılan görüşmeler olumlu. Hemen hemen her şey olumlu. Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok" dedi.
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Fatih Altaylı ayrıca Formula 1'in çok makul bir ücretle Türkiye'de yeniden olacağını da söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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